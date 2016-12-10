Όλα όσα είπε ο Άκης Σακελλαρίου για τη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή (Video)

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Ο Άκης Σακελλαρίου βρέθηκε στο ΣΟΥΚΟΥ το πρωί του Σαββάτου και μίλησε για την συνεργασία του με την Δέσποινα Βανδή στο Mamma Mia…

«Η Δέσποινα είναι πολύ ανοιχτός άνθρωπος και είναι σφουγγάρι. Ήρθε τελείως ακομπλεξάριστη, ταπεινή που λέμε και άκουγε από την αρχή τη Θέμιδα και κάποιες συμβουλές που δίναμε εμείς οι πιο έμπειροι και τις ρουφούσε. Αυτό που έκανε ήταν πολύ έξυπνο, με αποτέλεσμα να τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά.»Ποια ήταν η αντίδραση του όταν άκουσε πως στην παράσταση θα είναι η Δέσποινα Βανδή, η Demy, ο Άρης Μακρής. Φοβήθηκε ότι θα ακουστεί για τους λάθος λόγους;

«Όχι καθόλου. Καταρχήν δεν με ενδιέφερε και δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα ακουστεί, αλλά να βγει καλή η δουλειά. Όταν μου το είπε, δεν μου το είπε κάποιος άσχετος, είχα συνεργαστεί με την Θέμιδα Μαρσέλλου, την ξέρω και με ξέρει πολύ καλά και της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Οπότε δεν ήταν ένα άτομο άσχετο που θα είχε την ευθύνη, ο οποίος θα ήθελε να βάλει κάποια ονόματα για εμπορικούς λόγους. Από την άλλη πιστεύω ότι οι χώροι που κινούμαστε θα πρέπει να μην έχουν στεγανά, ούτε συμπλέγματα. Κι εμείς οι ηθοποιοί έχουμε κάποιο δώρο και μετά είναι θέμα παιδείας και τριβής με το επάγγελμα. Όταν μου είπε για τη Δέσποινα, είπα «ναι φυσικά, είμαι μέσα». Δεν την ξέρω την Δέσποινα και χωρίς να είμαι μεγάλος fan της, αλλά ήξερα από την προσωπικότητα της ότι είναι μια κοπέλα που είναι σκυλί και στη δουλειά και λέω ναι γιατί όχι; Και γενικά είμαι ανοιχτός σε αυτό το πράγμα» ανέφερε ο Άκης Σακελλαρίου.

πηγή: zappit.gr