search
ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 22:54
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.06.2026 21:42

Ολίβια Γουάιλντ: Είναι όλο και πιο δύσκολο να βρεις γυναίκες ηθοποιούς με πρόσωπα που μπορούν να κινούνται

30.06.2026 21:42
Olivia Wilde

Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Ολίβια Γουάιλντ μίλησε για τα ανέφικτα πρότυπα που θέτει το Χόλιγουντ στα γυναικεία πρόσωπα: να δείχνουν λεία, να δείχνουν φυσικά και να μπορούν να κινούνται. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Vogue, η 42χρονη μίλησε ανοιχτά για αυτή την αντίφαση, λέγοντας πόσο ταυτίζεται και από τις δύο πλευρές της κάμερας.

«Είναι ενδιαφέρον γιατί, ως σκηνοθέτης, τώρα ψάχνω συνεχώς για ηθοποιούς που μπορούν ακόμα να κινούν τα πρόσωπά τους, και δεν είναι εύκολο», είπε στο μέσο. Φαινόταν να αναφέρεται στην «παγωμένη» εμφάνιση που μπορεί να προκύψει όταν οι νευροτοξίνες περιορίζουν την κίνηση του προσώπου περισσότερο από ό,τι προβλέπεται.

Παρόλα αυτά, η Γουάιλντ ξεκαθάρισε ότι καταλαβαίνει την πίεση πίσω από αυτές τις επιλογές. «Είμαι προϊόν της ίδιας μηχανής», συνέχισε. «Βρίσκομαι υπό τις ίδιες πιέσεις. Το καταλαβαίνω». Έχει βιώσει και την άλλη πλευρά αυτού του ελέγχου: «Έχω βιώσει το φαινόμενο οι άνθρωποι να λένε, “Φαίνεται γριά, νεκρή και απαίσια“. Και εσύ λες, “Γαμώτο! Πώς κερδίζεις; Είναι αδύνατο.”»

Αν και η συνέντευξη της Γουάλντ είναι πολύ πρόσφατη η συζήτηση δεν είναι καινούργια. Πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, η Κέιτ Γουίνσλετ εξέφρασε μια παρόμοια ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις των νευροτοξινών στην έκφραση του προσώπου. «Είναι αντίθετο με την ηθική μου, τον τρόπο που με μεγάλωσαν οι γονείς μου και αυτό που θεωρώ φυσική ομορφιά. Δεν θα ενδώσω ποτέ», δήλωσε στην Telegraph το 2011. «Είμαι ηθοποιός. Δεν θέλω να παγώσω την έκφραση του προσώπου μου».

Διαβάστε επίσης:

Ρόμπι Γουίλιαμς: Πήρε μικρόφωνο και ερμήνευσε το Angels στη μέση του δρόμου, δίπλα σε πλανόδιο μουσικό στη Σεβίλλη (Video)

Στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη στο Wimbledon ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Κάρα Ντελεβίν: Έβγαινα με την Άμπερ και ο Τζόνι ήταν τρελός από ζήλια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

liti
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Δερβένι: Εντοπίστηκε δεύτερη σορός

Panathinaikos (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Στέφαν Ντε Φράι και επίσημα στον Παναθηναϊκό – Η ανακοίνωση του Τριφυλλιού

AP26181680592872 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Χάαλαντ έστειλε τη Νορβηγία στους «16», 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

falaina new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γιβραλτάρ: Φάλαινες περικύκλωσαν γιοτ για 3 ώρες και το κατέστρεψαν - Συγκλονιστικό βίντεο

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

kalx tu
ΚΑΛΧΑΣ

Βροχή από γκάλοπ, μόνο η Γεροβασίλη σίγουρη για Τσίπρα, ο Καραμέρος και ο Κραουνάκης, η στάση του Καστανίδη, η αποχώρηση Χουρδάκη και η απουσία Γαλανού

venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.06.2026 22:53
mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

liti
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Δερβένι: Εντοπίστηκε δεύτερη σορός

1 / 3