Ολίβια Γουάιλντ: Είναι όλο και πιο δύσκολο να βρεις γυναίκες ηθοποιούς με πρόσωπα που μπορούν να κινούνται

Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Ολίβια Γουάιλντ μίλησε για τα ανέφικτα πρότυπα που θέτει το Χόλιγουντ στα γυναικεία πρόσωπα: να δείχνουν λεία, να δείχνουν φυσικά και να μπορούν να κινούνται. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Vogue, η 42χρονη μίλησε ανοιχτά για αυτή την αντίφαση, λέγοντας πόσο ταυτίζεται και από τις δύο πλευρές της κάμερας.

«Είναι ενδιαφέρον γιατί, ως σκηνοθέτης, τώρα ψάχνω συνεχώς για ηθοποιούς που μπορούν ακόμα να κινούν τα πρόσωπά τους, και δεν είναι εύκολο», είπε στο μέσο. Φαινόταν να αναφέρεται στην «παγωμένη» εμφάνιση που μπορεί να προκύψει όταν οι νευροτοξίνες περιορίζουν την κίνηση του προσώπου περισσότερο από ό,τι προβλέπεται.

Παρόλα αυτά, η Γουάιλντ ξεκαθάρισε ότι καταλαβαίνει την πίεση πίσω από αυτές τις επιλογές. «Είμαι προϊόν της ίδιας μηχανής», συνέχισε. «Βρίσκομαι υπό τις ίδιες πιέσεις. Το καταλαβαίνω». Έχει βιώσει και την άλλη πλευρά αυτού του ελέγχου: «Έχω βιώσει το φαινόμενο οι άνθρωποι να λένε, “Φαίνεται γριά, νεκρή και απαίσια“. Και εσύ λες, “Γαμώτο! Πώς κερδίζεις; Είναι αδύνατο.”»

Αν και η συνέντευξη της Γουάλντ είναι πολύ πρόσφατη η συζήτηση δεν είναι καινούργια. Πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, η Κέιτ Γουίνσλετ εξέφρασε μια παρόμοια ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις των νευροτοξινών στην έκφραση του προσώπου. «Είναι αντίθετο με την ηθική μου, τον τρόπο που με μεγάλωσαν οι γονείς μου και αυτό που θεωρώ φυσική ομορφιά. Δεν θα ενδώσω ποτέ», δήλωσε στην Telegraph το 2011. «Είμαι ηθοποιός. Δεν θέλω να παγώσω την έκφραση του προσώπου μου».

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