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30.06.2026 21:52

Ο Νετανιάχου επιμένει ότι οι IDF θα παραμείνουν στον Λίβανο όσο υφίσταται η απειλή της Χεζμπολάχ

30.06.2026 21:52
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Τα υπό ισραηλινή κατοχή εδάφη του νοτίου Λιβάνου επισκέφθηκε την Τρίτη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαμηνύοντας ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του.

«Η θέση μας είναι σαφής: δεν θα αποχωρήσουμε από τον νότιο Λίβανο μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή. Και όσο η Χεζμπολάχ παραμένει εδώ, ένοπλη, να μας απειλεί, θα παραμείνουμε κι εμείς εδώ», είπε ο Νετανιάχου σε ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα του γραφείο του πρωθυπουργού.

«Λέμε στο Ιράν και στη Χεζμπολάχ: Φύγετε από εδώ, δεν έχετε θέση εδώ… Υπάρχουν δυο κυρίαρχα κράτη που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά, να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και την ευημερία τόσο για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ όσο και για τον λαό του Λιβάνου», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 4.200 άνθρωποι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Την Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, συμφωνία-πλαίσιο που αποσκοπεί σε «διαρκή ειρήνη». Προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο, με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στη συμφωνία.

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