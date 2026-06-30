Φωτιά στο Δερβένι: Θρίλερ με τον 12χρονο γιο του 66χρονου που εντοπίστηκε νεκρός και της εγκαυματία που νοσηλεύεται

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 14:30 το μεσημέρι της Τρίτης, 30/6, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ λίγο πριν τις 5 το απόγευμα εντοπίστηκε σορός ενός 66χρονου άνδρα στην περιοχή όπου έχει ξεσπάσει η φωτιά.

Σύμφωνα με το thesspost.gr πρόκειται για δάσκαλο που ασχολείται και με τη μελισσοκομία, ο οποίος βρισκόταν σε οίκημα στο λόφο του αλσυλλίου που ενώνει το Δερβένι με τη Λητή.

Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και μέσα σε λίγα λεπτά, το οίκημα έγινε παρανάλωμα του πυρός. Οι αρμόδιες Αρχές εντόπισαν το άψυχο σώμα του άνδρα έξω από το σπίτι, πιθανότατα στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός δασικής έκτασης στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Στο νοσοκομείο με εγκαύματα η σύζυγος του 66χρονου, πληροφορίες ότι εντοπίστηκε σώος ο γιος τους

Παράλληλα, γυναίκα γύρω στα 40, σύζυγος του 66χονου που εντοπίστηκε νεκρός, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ με εγκαύματα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν τη γυναίκα με εγκαύματα από εξωτερικό χώρο οικίας και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από το ασθενοφόρο.

Η γυναίκα θα παραμείνει για νοσηλεία στη Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης καθώς φέρει εγκαύματα, κυρίως στα χέρια, καθώς και στο μηρό και στον τράχηλο και είναι σταθερή αιμοδυναμικά, ενώ δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Συναγερμός είχε σημάνει και για τον 12χρονο γιο του ζευγαριού, ο οποίος αγνοείτο. Ωστόσο, σύμφωνα με το Mega που μετέφερε πληροφορίες από τους διασώστες που βρίσκονται στο σημείο, το παιδί έχει εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία του.

Μεγάλη κινητοποίηση – Κάηκε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Την ίδια ώρα, για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, και συγκεκριμένα 115 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 36 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ το έργο τους συνδράμουν εθελοντές.

Από αέρος πραγματοποιούνται με αμείωτη ένταση ρίψεις νερού από τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα και δέκα αεροσκάφη. Παράλληλα, υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύουν την επιχείρηση, με τη φωτιά να έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και να απειλεί πλέον σπίτια.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το μέτωπο της φωτιάς κινείται νοτιοδυτικά και παράλληλα με τη Λητή, κατευθυνόμενο προς το Μελισσοχώρι.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας Λητής, Γιώργος Τόλας, η φωτιά εξαπλώθηκε από την Ανθούπολη προς τη Λητή. Ο ίδιος σε δηλώσεις του είπε ότι από τη φωτιά κάηκε εγκαταλελειμμένο σπίτι μέσα στο δάσος.

«Καλύτερη η εικόνα στη Λητή»

Ο επικεφαλής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Λητή είναι καλύτερη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει πέσει η ένταση των ανέμων στο σημείο και είναι γύρω στα 3 μποφόρ.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπως και οι όμοροι δήμοι συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Ήχησε δύο φορές το 112

Στις 15:40 το μεσημέρι εστάλη σε όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή μήνυμα από το 112, για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ στις 16:40 εστάλη ειδοποίηση για εκκένωση στην περιοχή της Λητής, όπου στήνονται αναχώματα για να μην περάσει η φωτιά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε να καίει γεωργική έκταση, με καλάμια και σιτηρά, στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση, και πλέον βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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