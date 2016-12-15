Ονομαστική ψηφοφορία απόψε στη Βουλή: Οι χαμηλοσυνταξιούχοι «ανθρώπινη ασπίδα;»

Ρωτά (με πικρία) ο Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος

Κανονικά θα έπρεπε να κυκλοφορήσω τον τίτλο μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή μέσω Twitter ή μέσω Facebook, αλλά καθώς έχω επιλέξει να ΜΗΝ έχω ούτε το ένα ούτε το άλλο και αφού στα «μαύρα χρόνια της μνημονιακής κατοχής» ΔΕΝ βγαίνω σε ραδιοτηλεοπτικά παράθυρα και μπαλκόνια το σύντομο (με πικρία) σχόλιό μου το στέλνω στα blogs…

Θυμόμαστε όλοι (εξαιρουμένων των δίποδων συμπατριωτών μας με μνήμη χρυσόψαρων) τις υποσχέσεις του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ (από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη) που του «χάρισαν» τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015…

Ρίξτε μια ματιά στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»:

http://www.kathimerini.gr/800804/opinion/epikairothta/politikh/oi-yposxeseis-toy-syriza

Θυμόμαστε όλοι (εξαιρουμένων και πάλι των δίποδων με μνήμη χρυσόψαρων) τις υποσχέσεις (και τις παραδοχές για υπερβολές, ίσως και για λίγα «ψέματα» που του χάρισαν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015…

Ρίξτε μια ματιά στο βίντεο των συμπατριωτών μου Σαλονικιών του «Αρβύλα»:

Τώρα ελάτε να δούμε όλοι μαζί την απροσδόκητη «πολιτική ιλαροτραγωδία» παραγωγής ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με την ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ απόψε στη Βουλή στην επίμαχη ερώτηση:

Να δοθεί το επίδομα (ως μποναμάς τύπου 13ος μισθός) στους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας συνταξιούχους ή όχι;

ΕΡΩΤΗΜΑ φοβερό που πρέπει να προκαλέσει έντονο «κλαυσίγελο» στους εντός και εκτός Ελλάδος σοβαρούς πολιτικούς και εντός και εκτός Ελλάδος Έλληνες, φιλέλληνες και εχθρούς…

Μας έφτασε εδώ που μας έφτασε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,

ΔΕΝ της «βγαίνουν» οι δημοσκοπήσεις,

ΔΕΝ σκίστηκαν τα παλαιά μνημόνια αλλά, όπως λένε πολλοί, πάμε για νέο,

Καλπάζει η ανεργία σε νέους και ώριμους,

Καθηλωμένη η αγορά,

Πολλές οι πραγματικές αυτοκτονίες και περισσότερες οι συμβολικές,

«Τσακώνονται», λένε, Ε.Ε. και ΔΝΤ (σιγά τα καλσόν, παιδιά),

Και, ω του θαύματος, βγήκε ο κ. Τσίπρας να κάνει «δώρο» στους συνταξιούχους και μάλιστα απείλησε τους Ευρωπαίους ότι ΔΕΝ τους επιτρέπει να σταθούν ΕΜΠΟΔΙΟ στη γενναιοδωρία της Κυβέρνησής του και είναι έτοιμος να ΤΣΑΚΩΘΕΙ μαζί τους!!!

Καλά οι 153 της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά οι υπόλοιποι;

Εάν ψηφίσουν ΟΧΙ (με επιχείρημα τον «εμπαιγμό» που συνιστά αυτή η γενναιοδωρία), κινδυνεύουν να φανούν ΑΣΠΛΑΧΝΟΙ, ΣΚΛΗΡΟΙ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΙ απέναντι στους αναξιοπαθούντες χαμηλοσυνταξιούχους ΧΡΟΝΙΑΡΕΣ ΜΕΡΕΣ…

Εάν ψηφίσουν ΝΑΙ, εμμέσως ενδυναμώνουν τον κ. Τσίπρα και την Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για «Εθνική Αντίσταση» απέναντι στους κακούς «θεσμούς!»

Τελικά θα τα καταφέρει απόψε ο κ. Τσίπρας να ενεργοποιήσει το σενάριο που θέλει αυτόν και τη Συγκυβέρνησή του να κάνουν ΗΡΩΙΚΗ ΕΞΟΔΟ;

Παραδέχομαι ΚΑΙ αυτήν την κίνηση για την αποψινή ψηφοφορία επαρκώς πονηρή!

Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ χρησιμοποιούν απόψε τους συνταξιούχους ως:

«ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΠΙΔΑ»;

* O Γιώργος Πιπερόπουλος είναι συνταξιούχος καθηγητής και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Επισκέπτης καθηγητής στο Business School, Newcastle University, United Kingdom