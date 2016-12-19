Άφωνο έμεινε ζευγάρι όταν ένα … καγκουρό όρμησε στο κρεβάτι τους

Ένα ζευγάρι στην Αυστραλία καθόταν αμέριμνο στο κρεβάτι και απολάμβανε την ηρεμία του Κυριακάτικου πρωινού.

Υπολόγισαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο, ή μάλλον χωρίς τον απρόσκλητο επισκέπτη. Αυτός δεν ήταν άλλος από ένα καγκουρό το οποίο όρμησε μέσα από το παράθυρο του σπιτιού τους, ταράζοντας την ησυχία τους.

«Ήρθε με απίστευτη φόρα, προφανώς αφού κατάφερε να περάσει μέσα από το παράθυρο, ενώ προσγειώθηκε ελάχιστα μακριά από το πρόσωπο της Norman» δήλωσε ο Bill McConnell.

Το καγκουρό, τρομαγμένο εξαιτίας της ύπαρξης του σε άγνωστο χώρο, προσπαθούσε να βγει πάλι έξω μέσω κλειστών παραθύρων. Ο Bill το κυνήγησε, προσπαθώντας με μια καρέκλα να το βγάλει ήρεμα έξω χωρίς να το τραυματίσει.

Τελικά το καγκουρό βρήκε ανοιχτή την πίσω πόρτα και διέφυγε ενώ το ζευγάρι δεν τραυματίστηκε.