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30.12.2016 09:57

Το «μαύρο» tweet του Τσάρλι Σιν για τον Τραμπ

30.12.2016 09:57
Το «μαύρο» tweet του Τσάρλι Σιν για τον Τραμπ - Media

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Αφού οι σταρ του Χόλιγουντ δεν κατάφεραν να πείσουν τους Αμερικανούς να μην ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, τώρα έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στον Θεό και εύχονται τον… θάνατο του νεοεκλεγέντα Προέδρου.

Την αρχή έκανε ο Τσάρλι Σιν, που με ένα «τιτίβισμά» του στο Twitter ζήτησε από τον Θεό ο επόμενος που θα πεθάνει να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αγαπημένε μου Θεέ, να είναι ο επόμενος ο Τραμπ, σε παρακαλώ», «τιτίβισε» ο ηθοποιός σχολιάζοντας το θάνατο της Κάρι Φίσερ και της μητέρας της Ντέμπι Ρέινολντς.

Αμέσως οι Twitterverse αντέδρασαν στο «τιτίβισμα» του Σιν αποκαλώντας τον ηθοποιό «αλήτη» και «άχρηστη κατσαρίδα».

Μετά τις αντιδράσεις ο Τσάρλι Σιν επανήλθε με νέο tweet όπου αφού επιτίθεται στα ΜΜΕ για τηνκριτική που του έκαναν καταλήγει γράφοντας πως στην τελική μιλούσε στον Θεό…

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