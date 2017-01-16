Φτιάχτηκε ελβετικό ρολόι από… τυρί (Photos-Video)

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Εις ένδειξη διαμαρτυρίας για τον… χαλαρό τρόπο με τον οποίο ελβετικές εταιρείες σφραγίζουν τα προϊόντα τους με τον τίτλο «Swiss Made», μια εταιρεία κατασκευής ρολογιών κατασκεύασε ένα ρολόι το οποίο περιέχει μόνο ελβετικής προέλευσης εξαρτήματα, όπως λουράκι από δέρμα αγελάδας και… τυρί.

Κατά τα φαινόμενα, η εταιρεία δημιούργησε ένα ειδικό συνθετικό υλικό, στο οποίο έχει αναμειχθεί και τυρί Vacherin Mont d’Or, προκειμένου να κατασκευάσει την κάσα του ρολογιού, εις ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι πλέον το νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει στις ελβετικές εταιρείες να σφραγίζουν τα προϊόντα τους με το χαρακτηριστικό «Swiss Made», έστω κι αν μόνο το 60% των εξαρτημάτων τους κατασκευάζονται εκεί.

Ο οίκος που έφτιαξε το ρολόι από τυρί (το οποίο και ονόμασε Swiss MadWatch, δηλαδή, Ελβετικό Τρελό Ρολόι) αποφάσισε να αφαιρέσει από τα προϊόντα του τη σφραγίδα «Swiss Made», παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, τα προϊόντα του είναι κατά 95% ελβετικά και ανακοίνωσε ότι μέρος των εσόδων από το ρολόι θα διατεθεί σε ταμείο για την ενίσχυση ανεξαρτήτων Ελβετών ωρολογοποιών…