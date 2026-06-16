Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου σε μια μεγάλη συναυλία στον Λυκαβηττό

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Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ανεβαίνει στον Λυκαβηττό για τη μεγάλη συναυλία που θα σημάνει και το τέλος του καλοκαιριού.
Ο αιώνιος έφηβος με την τρυφερή καρδιά θα τραγουδήσει κάτω από τον Αττικό έναστρο ουρανό σε ένα από τα πιο αγαπημένα τοπόσημα της Αθήνας.
Με θέα όλη την πόλη θα κάνει μια μεγάλη βουτιά στην τεράστια -ιστορική- πλέον δισκογραφία του και θα μας αφηγηθεί ιστορίες που πέρασαν από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, από τις πλατείες και τα στάδια μέχρι τα φοιτητικά σπίτια, τα καλοκαιρινά θέατρα και τις προσωπικές μας στιγμές.
Αυτό το «βράδυ Σαββάτου» ο Βασίλης θα μας τραγουδήσει μια ιστορία ενηλικίωσης που ξεκινάει από το «Σ’ ακολουθώ» μιας αγάπης που συνεχίζει σαν απόλυτη πίστη, και το «Φοβάμαι» μιας γενιάς που είδε να αποφασίζονται πράγματα «για μένα χωρίς εμένα». Και από τα «Χαιρετίσματα» που πετιούνται σαν ειρωνικό σημείωμα απέναντι στην εξουσία, περνάμε στον «Κουρσάρο» που κρατά κάτι από την παλιά, ατίθαση φαντασία της ελευθερίας για να καταλήξουμε «πριν το τέλος» «να κοιμηθούμε αγκαλιά».
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, πέρα από τα τραγούδια του και την προσωπική του πορεία, «κουβαλάει» τις συνεργασίες -σταθμούς, τους Έλληνες ποιητές, τις φιλίες που καθόρισαν το ελληνικό τραγούδι. Πάνω στη σκηνή όλα αυτά ζωντανεύουν και γινόμαστε κι εμείς κομμάτι της ιστορίας.
Μαζί του οι:
Τιμή εισιτηρίου:
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