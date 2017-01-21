Πώς να τηγανίζετε τις πατάτες για να μην είναι «καρκινογόνες»

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Πρόσφατα η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συνέστησε να μην καταναλώνονται παρατηγανισμένες και ξεροψημένες τηγανητές πατάτες, καθώς είναι πιθανότερο να έχουν υψηλότερα επίπεδα του επικίνδυνου χημικού συστατικού ακρυλαμιδίου, που συνδέεται με την εμφάνιση καρκίνου.

Μάλιστα, στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο η πρόσληψη σε ακρυλαμίδιο.

Πρόκειται για χημική ουσία που αναπτύσσεται σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όταν μαγειρεύονται σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα και σχηματίζεται από μια χημική αντίδραση των σακχάρων με ένα αμινοξύ που ονομάζεται ασπαραγίνη.

Πώς θα εξασφαλίζετε ότι οι πατάτες σας δεν περιέχουν το καρκινογόνο ακρυλαμίδιο:

– Τηγανίζετε πάντα με ελαιόλαδο

– Μην τηγανίζετε στο ίδιο λάδι γι πάνω από 2 – 3 φορές

– Μην αποθηκεύετε τις πατάτες στο ψυγείο, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες ψύξης μπορεί να αυξήσουν την περιεκτικότητα της πατάτας σε σάκχαρα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες ανάπτυξης ακρυλαμιδίου κατά το τηγάνισμα

– Όταν κόβετε τις πατάτες, πριν τις τηγανίσετε βάλτε τις σε κρύο νερό για 30 λεπτά

– Μην αφήνετε να σκουρύνουν οι πατάτες. Μόλις αποκτήσουν ένα χρυσαφένιο χρώμα βγάλτε τες από τηγάνι ή τη φριτέζα

– Μην τρώτε τις πατάτες ή τα κομμάτια της τηγανιτής πατάτας που είναι πολύ σκούρα

Πηγή: e-cook.gr