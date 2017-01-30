Σκληρή απάντηση ΠΟΣΠΕΡΤ σε Καλλιάνο

Με σκληρό τρόπο απάντησε η ΠΟΣΠΕΡΤ στους ισχυρισμούς του γνωστού μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου , ότι όταν επαναλειτούργησε η ΕΡΤ, ο ίδιος δέχθηκε bullying και επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΣΠΕΡΤ σε ανακοίνωσή της ανέφερε τα εξής:

«Το Πάσχα έρχεται. Οι … Γραμματείς και Φαρισαίοι υπάρχουν – ζουν ανάμεσά μας !

Ένας απ’ αυτούς είναι και ο… κουτο… πονηρός πολιτευτής που υπηρέτησε το μαύρο της ΕΡΤ και τη φαύλη κυβέρνηση που ήθελε να το επιβάλλει.

Ψευδολογεί και συκοφαντεί εν γνώσει του ώστε να γίνεται ντόρος με το όνομά του, ώστε να το εκμεταλλευτεί σε επερχόμενες εκλογές που ο ίδιος και το κόμμα του ελπίζουν.

Λέει ο αθεόφοβος ότι του έγινε bullying από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ που έδιναν τον αγώνα για επαναφορά της δημοκρατίας, της ελευθεροφωνίας και του ιερού δικαιώματος για εργασία, αν και είμαστε γόνοι δισεκατομμυριούχων! και δεν αντέχαμε να χαρτζιλικωνόμαστε με… 10 ευρώ ! για να κάνουμε επανάσταση ενάντια στο κόμμα που σήμερα υπηρετεί και που αυτό το κόμμα εκφράζει την μπουρζουαζία, τους δισεκατομμυριούχους, το ξεπούλημα και επιλέγει την πολιτική της φτωχοποίησης των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, δίνουμε έναν αγώνα εδώ και δύο χρόνια να επανέλθει η κανονικότητα και για να υπάρχει δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση στις αξίες της και στο μέγεθός της με το ίδιο κόστος για τον πολίτη που είχε και η ΝΕΡIΤ (3 ευρώ ανά νοικοκυριό) με πολλαπλάσιες δομές σε όλη την Ελλάδα και με τεράστια μεγαλύτερο παραγόμενο έργο από τη ΝΕΡΙΤ. Και όχι μόνο αυτό, το 1/3 του ανταποδοτικού αυτού τέλους από το 2012 αφαιμάζεται από τον κρατικό προϋπολογισμό με απόφαση του κόμματος που σήμερα υπηρετεί ο εν λόγω “σαλταδόρος” πολιτευτής.

Επίσης, όσο κι αν θέλει ο εν λόγω πολιτευτής, δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές στους εργαζόμενους της ΕΡΤ που λειτουργεί με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και μέσων και ένα νομοθετικό πλαίσιο που την καθηλώνει, που είναι ίδιο σχεδόν της ΝΕΡΙΤ και ναι υπάρχει πραγματικό bullying στους αγωνιστές της ERTopen που πλην ελαχίστων σφετεριστών αυτών των αγώνων, είναι αυτοί που το υπομένουν.

Ο αγώνας των εργαζομένων της ΕΡΤ συμπαρέσυρε την κοινωνία σε έναν αγώνα δημοκρατίας και έγινε νικηφόρος επειδή ήταν αυτοδιαχειριζόμενος με ανιδιοτέλεια, ειλικρινής, με κατάθεση ψυχής και επαγγελματισμού και δεν θα αφήσουμε κανένα… γραμματέα ή πολιτευτή να τον σπιλώνει για ίδιον όφελος.

Άλλωστε η αγάπη για την ΕΡΤ, για τις αξίες, για τα ιδανικά δεν επιβάλλονται.

Στον μοναδικό ευφάνταστο ψεύτη που λέει ότι του έγινε bullying ως σαν να ήταν ο μόνος από τους 2000 !!! (ο αριθμός δικός του) που δούλευε στη ΝΕΡΙΤ και βρέθηκε στο Ραδιομέγαρο μετά το νόμο και την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, απαντάμε στον εξ’ Αργολίδος καταγόμενο που “αμύνεται περί πάρτης” ότι του ταιριάζει γάντι το “Αιδώς… Αργείε”».

Οι συκοφαντίες και τα ψεύδη δημιουργούνται από μωροφιλόδοξους παρτάκηδες, διαδίδονται από ανόητους και πιστεύονται από ηλίθιους.

Όλοι εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη το όραμά μας, πέρα από διαχρονικούς … Γραμματείς και Φαρισαίους».