ΗΠΑ: Οι επαφές Τραμπ-Ρωσίας ίσως μεγαλύτερο σκάνδαλο από το Γουότεργκεϊτ

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Οι στενές επαφές που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία θα μπορούσαν να είναι το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο από το Γουότεργκεϊτ, όπως αναφέρει ο πιο έμπειρος στο πολιτικό ρεπορτάζ Αμερικανός δημοσιογράφος Νταν Ράδερ.

Οι επαφές του Ντοναλντ Τραμπ με την Ρωσία θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο από το Γουότεργκεϊτ, σύμφωνα με τον πιο έμπειρο στο πολιτικό ρεπορτάζ Αμερικανό δημοσιογράφο.

«Το Γουότεργκεϊτ είναι το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο που έζησα μέχρι σήμερα ίσως» γράφει ο πρώην εκφωνητής ειδήσεων του CBS Νταν Ράδερ σε ανάρτησή του στο Facebook. «Ήταν ό,τι πιο κοντινό σε μία εξουθενωτική συνταγματική κρίση, ίσως μέχρι τώρα», επισήμανε , μετά από την είδηση ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί εβδομάδες πριν ότι ο σύμβουλός του Εθνικής Ασφάλειας, Μάικλ Φλιν, είχε πει ψέμματα για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με Ρώσο διπλωμάτη, ωστόσο επέλεξε να μην τον απολύσει αμέσως.

Ο Νταν Ράδερ

Η είδηση έχει προκαλέσει ανησυχία και υπό το πρίσμα της επιρροής του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στις αμερικανικές εκλογές.

Ο δημοσιογράφος που έγινε γνωστός όταν κάλυψε ως ανταποκριτής στον Λευκό Οίκο το σκάνδαλο που οδήγησε τον Νίξον σε παραίτηση, δήλωσε ότι: «Σε μία κλίμακα Αρμαγεδδώνα για την μορφή της κυβέρνησής μας, θα έβαζα στο Γουότεργκεϊτ 9. Αυτό το σκάνδαλο με τη Ρωσία είναι σήμερα κάπου γύρω στο 5 ή 6, κατά τη γνώμη μου, αλλά κλιμακώνεται φαινομενικά ώρα με την ώρα».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τηω εφημερίδα των New York Times, τα αρχεία των τηλεφωνικών υποκλοπών που έχουν στη διάθεσή τους οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δείχνουν ότι στελέχη της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και συνεργάτες του, είχαν συστηματικές επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια ενός χρόνου πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Επιπλέον, ο Ράδερ ζητάει να μάθει πόσα γνώριζε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις επαφές του συμβούλου του με τους Ρώσους και γιατί δεν έδρασε νωρίτερα.

«Εχει περάσει λιγότερο από ένας μήνας υπό την προεδρία του Τραμπ, και πολλοί κάνουν εκείνη την διάσημη ερώτηση του γερουσιαστή του Τενεσί Χάουαρντ Μπέικερ τόσα χρόνια πριν: “Τι γνώριζε ο πρόεδρος και πότε το έμαθε;”», υπογραμμίζει ο Ράδερ, συμπληρώνοντας ότι ως δημοσιογράφος είχε μία διαφορετική οπτική για μέγεθος του σκανδάλου του Γουότεργκεϊτ και μπορεί ήδη να δει ομοιότητες.

«Όταν κοιτάζουμε πίσω στο Γουότεργκεϊτ, θυμόμαστε το τέλος της προεδρίας του Νίξον. Ήρθε σαν μια χιονοστιβάδα», τόνισε και πρόσθεσε εκείνος και οι συνάδελφοί του δεν ήταν ποτέ σίγουροι για το πόσα θα ανακάλυπταν από όσα συνέβησαν. «Στο τέλος, η αλήθεια αναδύθηκε στο φως και ο πρόεδρος Νίξον υποβιβάστηκε στην ατιμία».

Επίσης, ο Ράδερ απεύθυνε έκκληση να ξεκινήσει μία ανεξάρτητη έρευνα για το ζήτημα, επισημαίνοντας ότι ο Λευκός Οίκος και το Κογκρέσο έχουν εκπέσει του δικαιώματός τους να είναι αξιόπιστα για αυτά τα ζητήματα. «Χρειαζόμαστε μία ανεξάρτητη έρευνα. Ανάθεμα τα ψέμματα, τέρμα τα γκάζια εμπρός για την αλήθεια» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι το εν λόγω σκάνδαλο μέχρι σήμερα θα αποτελούσε τραβηγμένο σενάριο ακόμα και για το Χόλιγουντ.

«Αλλά αυτό δεν είναι φαντασία. Είναι πραγματικό και είναι σοβαρό. Θανάσιμα σοβαρό. Αξίζουμε απαντήσεις και όσοι εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο πρέπει να αισθανθούν την πλήρη δύναμη της δικαιοσύνης. Μπορεί να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε, στο τέλος, ότι είναι τουλάχιστον όσο μεγάλο όσο το Γουότεργκεϊτ. Μπορεί να γίνει το μέτρο με το οποίο θα κρίνονται όλα τα μελλοντικές σκάνδαλα. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστατικά, και αυτό είναι ανατριχιαστικό», κατέληξε.