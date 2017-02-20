ESPN: «Τα βρήκε ο Ιντέγε με τους Κινέζους»

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Σύμφωνα με το «ESPN», ο Ιντέγε είπε το «ναι» στην πρόταση που δέχτηκε από την Τιανγίν Τέντα και πλέον οι Κινέζοι ρίχνουν το βάρος στις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό.

Πηγές του «ESPN» αναφέρουν πως ο Ιντέγε έχει πει το «ναι» στην πρόταση της Τιανγίν Τέντα. Το κορυφαίο Μέσο αναλύει τα δεδομένα της υπόθεσης του Νιγηριανού φορ του Ολυμπιακού και το έντονο φλερτ με τους Κινέζους, που πλέον βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους Πειραιώτες.

«Στην Τιανγίν ψάχνουν για ένα νέο επιθετικό ώστε να κλείσουν το ρόστερ του πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν κι έχουν στο στόχαστρο τον Νιγηριανό διεθνή, Ιντέγε Μπράουν», στη συνέχεια αφού γίνεται αναφορά στην καριέρα του παίκτη και το πέρασμά του από την Γουέστ Μπρομ, το δημοσίευμα αναφέρει: «H Τιανγίν Τέντα έκανε μια πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Ιντέγε, ο οποίος σύμφωνα με τις πηγές έχει συμφωνήσει ήδη».

Πηγή: sport-fm