Ωραιόκαστρο: Σταματά τις κινητοποιήσεις η Πατριωτική Ένωση

Διακόπτει τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας η Πατριωτική Ένωση Ωραιοκάστρου. Με μία λιτή ανακοίνωση στο Facebook η συγκεκριμένη ομάδα πολιτών εξηγεί ότι δεν θα συνεχίσει να διαδηλώνει έξω από σχολεία ή άλλους χώρους στο Ωραιόκαστρο εξαιτίας του προχθεσινού τραυματισμού νεαρού από ομάδα αντιεξουσιαστών.

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζονται τα κίνητρα της δράσης της Ένωσης και γίνεται λόγος για προσπάθεια συκοφάντησής της.

Η ανακοίνωση:

”Η πατριωτική ένωση λόγω των τελευταίων δυσάρεστων γεγονότων με αποκορύφωμα τον τραυματισμό ενός νεαρού συμπολίτη μας, διακόπτει κάθε δραστηριότητα έξω από τα σχολεία. Κάποιοι μας παρουσιάζουν ως εγκληματίες που θα βάλουν βόμβες στα σχολεία. Αν είναι δυνατόν!!! Δεν μισούμε κανένα άνθρωπο. Συνεχίζουμε ειρηνικά και με τη βοήθεια του παντοδύναμου θεού την προσπάθεια να επικοινωνήσουμε τις ανησυχίες μας για το μέλλον της πατρίδας μας”.