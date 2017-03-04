Έχασε τη ζωή του εξαιτίας υπερβολικής κατανάλωσης… τεκίλας (Σκληρές Εικόνες)

Ακριβά κόστισε σε ένα 23χρονο ένα στοίχημα που έβαλε. Ο νεαρός έβαλε στοίχημα να πιει μόνος του ένα μπουκάλι τεκίλας και όπως αποδείχθηκε αυτό του κόστισε τη ζωή καθότι δηλητηριάστηκε από την τεράστια ποσότητα αλκοόλ που κατέβασε μεμιάς.

Το απίστευτο περιστατικό μάλιστα καταγράφηκε και σε βίντεο, με το τρόπαιο του στοιχήματος να είναι 630 δολάρια… Ο 23χρονος το κέρδισε και αμέσως ένας άνδρας του έδωσε τα χρήματα στο χέρι. Ωστόσο εκείνος λιποθύμησε και κάποιοι άνδρες προσπαθούσαν να τον κρατήσουν όρθιο.

Μάταια όμως, ενώ λίγες στιγμές αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Όλα αυτά συνέβησαν στον Άγιο Δομήνικο.