Μαζί βλέπουν το ντέρμπι Γιώργος Βαρδινογιάννης – Γιάννης Αλαφούζος (Photo)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δίπλα-δίπλα παρακολούθησαν το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο νυν πρόεδρος της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη!

Ο Γιάννης Αλαφούζος με τον «καπετάνιο» τα είπαν για αρκετή ώρα πριν από το παιχνίδι της Λεωφόρου, ενώ και κατά την διάρκεια του το έζησαν με ιδιαίτερη ένταση!

Πηγή: gazzetta