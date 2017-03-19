Μαζί βλέπουν το ντέρμπι Γιώργος Βαρδινογιάννης – Γιάννης Αλαφούζος (Photo)

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Δίπλα-δίπλα παρακολούθησαν το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ο νυν πρόεδρος της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη!
Ο Γιάννης Αλαφούζος με τον «καπετάνιο» τα είπαν για αρκετή ώρα πριν από το παιχνίδι της Λεωφόρου, ενώ και κατά την διάρκεια του το έζησαν με ιδιαίτερη ένταση!
Πηγή: gazzetta
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