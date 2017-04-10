Πάσχα: Μέχρι πόσα αβγά κάνει να τρώμε

Τελικά, πόσα αβγά μπορούμε να φάμε χωρίς να ανησυχούμε ιδιαίτερα; Μέσα στην τρέχουσα και την επόμενη εβδομάδα, οι περισσότεροι θα καταναλώσουν μερικά βραστά αβγά παραπάνω από το συνηθισμένο, μιας και αυτό “επιτάσσει” το έθιμο των ημερών του Πάσχα με το τσούγκρισμα των αυγών.

Για πολλές δεκαετίες, οι άνθρωποι άκουγαν ότι δεν έπρεπε να καταναλώνουν πάνω από 2-6 ολόκληρα αβγά την εβδομάδα, δηλαδή αυγό μαζί με τον κρόκο του, αφού το ασπράδι είναι ως επί το πλείστον πρωτεΐνες και δεν έχει σχεδόν καθόλου χοληστερόλη. Ωστόσο, δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή καμία επιστημονική απόδειξη που να επιβεβαιώνει αυτούς τους περιορισμούς.

Τι ισχύει με την χοληστερίνη

Ένα μεσαίου μεγέθους αυγό περιέχει περίπου 186 mg χοληστερόλης, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 62% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης για έναν ενήλικα.

Πολλοί πιστεύουν ότι αν καταναλώνουν τροφές με χοληστερόλη, τότε αυτόματα αυξάνουν και τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα και συμβάλλουν στην καρδιακή νόσο. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Όσο περισσότερο χοληστερόλη καταναλώνουμε, τόσο λιγότερη χρειάζεται να παράγει το σώμα σας.

Η χοληστερόλη είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του σώματος. Είναι ένα δομικό μόριο που είναι συμβάλλει καίρια στην σύσταση κάθε κυτταρικής μεμβράνης. Χρησιμοποιείται, επίσης, από τον οργανισμό για να δημιουργήσει στεροειδείς ορμόνες, όπως η τεστοστερόνη, τα οιστρογόνα και η κορτιζόλη.

Με δεδομένο το πόσο απίστευτα σημαντική είναι η χοληστερόλη, το σώμα έχει αναπτύξει περίτεχνους τρόπους για να εξασφαλιστεί ότι θα έχει πάντα αρκετή διαθέσιμη. Επειδή, το να βρει την χοληστερόλη από την διατροφή δεν ήταν πάντα μια επιλογή όσο εξελισσόταν ο άνθρωπος ως ον, το ήπαρ παράγει από μόνο του την χοληστερόλη που χρειάζεται. Αλλά όταν καταναλώνουμε τροφές πολύ πλούσιες σε χοληστερόλη, το ήπαρ αρχίζει να παράγει λιγότερη ποσότητα.

Έτσι, το συνολικό ποσό της χοληστερόλης στο αίμα αλλάζει μόνο πολύ λίγο, ακόμα και όταν το σώμα βρίσκει την πηγή της από την διατροφή, αντί από το ήπαρ.

Πόσα αβγά μπορούμε να τρώμε την ημέρα

Σε γενικές γραμμές, αν είστε υγιείς, μην καταναλώνετε περισσότερο από 300 mg χοληστερόλης ημερησίως. Εάν έχετε διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη ή καρδιοπάθεια, περιορίστε την ημερήσια πρόσληψη χοληστερόλης σε λιγότερο από 200 mg την ημέρα. Αν σας αρέσουν τα αβγά, καταναλώστε μόνο τα ασπράδια τα οποία δεν περιέχουν χοληστερόλη.

Σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες επιστημονικές ενδείξεις, είναι απόλυτα ασφαλές να καταναλώνει κανείς έως και 3 αβγά καθημερινά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Εντούτοις, είναι σώφρον να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σε κάθε περίπτωση, αφού η παραπάνω εκτίμηση αφορά άτομα που είναι υγιή και σχετικά δραστήρια στην καθημερινότητά τους.

