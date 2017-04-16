Αγαθονήσι: Το αστείο του Καμμένου με το …ξύλινο αβγό (Video)

Στο φυλάκιο Αγαθονησίου βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος, για να γιορτάσει το Πάσχα με το στρατιωτικό προσωπικό και τους κατοίκους του νησιού.

Ο Πάνος Καμμένος ευχήθηκε «το μήνυμα της Ανάστασης να είναι μήνυμα ελπίδας για όλη την Ελλάδα, για τους πολίτες και για εκείνους που φυλάνε Θερμοπύλες αυτές τις ημέρες γιορτής».

Ευδιάθετος δεν παρέλειψε να κάνει και ένα αστείο, κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου τσουγκρίσματος αβγών.

«Δεν είναι ξύλινο, μην νομίζουν ότι το κάνουμε επίτηδες», είπε στον φαντάρο με τον οποίο τήρησε το έθιμο και όταν- όπως φάνηκε- το αβγό του κ. Καμμένου έσπασε, συμπλήρωσε «Είδες, δίκαια έγιναν».