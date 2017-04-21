Αυτό το μωρό καγκουρό ζητά απελπισμένα μια αγκαλιά (Video)

Ένα πολύ γλυκό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ένα καταφύγιο καγκουρό στην Αυστραλία.

Το βίντεο δείχνει ένα μωρό καγκουρό που έχει χάσει τη μαμά του να μην αφήνει με τίποτα ένα από τα μέλη του προσωπικού καθώς και την ειδική θήκη που χρησιμοποιούν σαν μάρσιπο για το μικρό πλάσμα.

Μάλιστα στο βίντεο φαίνεται η μικρή Τέρι – το όνομα του καγκουρό- να προσπαθεί να αγκαλιάσει το πόδι του υπαλλήλου και να ζητά να μπει μέσα στο μάρσιπο.

«Προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτούς τους σάκους με τέτοιο τρόπο ώστε να θυμίζουν όσο περισσότερο γίνεται το μάρσιπο της μαμάς τους. Η Τέρι απλά λατρεύει το δικό της και θέλει να είναι εκεί όλη την ώρα», έγραψαν σχολιάζοντας το βίντεο που ανέβασαν στον λογαριασμό τους στο Facebook.

Το βίντεο έχει αρχίσει να γίνεται viral καθότι απ ότι φαίνεται η Τέρι είναι ιδιαίτερα αγαπητή καθότι το προηγούμενο βίντεο που ανέβηκε με αυτή έχει ξεπεράσει τα 26,000 views στο Youtube