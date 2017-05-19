Με σπασμένα μπουκάλια οι ενέδρες Τούρκων χούλιγκαν σε φίλους του Ολυμπιακού έξω από το γήπεδο! – Ανυπαρξία της τουρκικής αστυνομίας

Μεγάλη ένταση έξω από το «Σινάν Ερντέμ»! Χούλιγκαν της Φενέρμπαχτσε εκμεταλλεύτηκαν την ανυπαρξία της αστυνομίας από το μετρό ως το γήπεδο και στήνουν ενέδρες σε οπαδούς του Ολυμπιακού και της ΤΣΣΚΑ!

Σε συνέχεια των επεισοδίων στην πλατεία Ταξίμ, το μεσημέρι, όταν οπαδοί της Φενέρμπαχτσε επιτέθηκαν σε φίλους του Ολυμπιακού, τραυματίζοντας πέντε άτομα και ενώ, μόλις πριν λίγη ώρα, μάθαμε ότι Τούρκοι την… έπεσαν ξανά σε Έλληνες και τους πήραν τις μπλούζες, έξω από το «Σινάν Ερντέμ» είχαμε μεγάλη ένταση!

Όπως μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον ΣΠΟΡ FM, χούλιγκαν της τουρκικής ομάδας έστησαν ενέδρες έξω από το γήπεδο σε φιλάθλους, τόσο του Ολυμπιακού όσο και της ΤΣΣΚΑ, με ένα Ρώσο, μάλιστα, να πέφτει από μία σκάλα και να τραυματίζεται!

Οι φανατικοί οπαδοί της Φενέρ εκμεταλλεύτηκαν το απαράδεκτο γεγονός ότι, από τη στάση του μετρό, μέχρι το γήπεδο του Final 4 της Ευρωλίγκας, δεν υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις και έβγαιναν από τα στενά, κρατώντας σπασμένα μπουκάλια μπύρας και ψάχνοντας… θύματα!

