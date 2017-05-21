Μήνυση σε σχολιάστρια που έγραψε αρνητικά σχόλια στο TripAdvisor!

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Μία 44χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να βρεθεί στο δικαστήριο κατηγορούμενη από εστιατόριο, για το οποίο έγραψε αρνητικά σχόλια στο TripAdvisor.

Η Σάρα Γκάρντνερ έγραψε στη δημοφιλή ιστοσελίδα ταξιδιών, ότι οι υπάλληλοι του εστιατορίου και κέντρου δεξιώσεων «The High Rocks» της Μεγάλης Βρετανίας είναι «αγενείς» και το φαγητό ήταν «στην καλύτερη περίπτωση μέτριο».

Λίγο καιρό μετά την ανάρτησή της, ένα δικηγορικό γραφείο από το Λονδίνο την προσέγγισε, αναφέροντας πως τα σχόλιά της ήταν παράνομα. «Το υλικό που αναρτήσατε για τους πελάτες μας στο TripAdvisor.com είναι δυσφημιστικά και κατά συνέπεια παράνομα» έγραψαν σε 11σελίδη επιστολή που της έστειλαν, σύμφωνα με την Mirror.

Η νομική εταιρεία ισχυρίστηκε, επιπλέον, ότι τα σχόλια της 44χρονης προκάλεσαν «σημαντικές οικονομικές απώλειες, αξίας δεκάδων χιλιάδων λιρών», προσθέτοντας πως «Οι πελάτες μας θα σας διώξουν επιδιώκοντας την πλήρη οικονομική αποζημίωσή τους».

Σε δηλώσεις της, η Γκάρντνερ ανέφερε πως είναι ιδιαίτερα αναστατωμένη εξαιτίας της απειλής μήνυσης, ωστόσο εμμένει στους ισχυρισμούς της. «Ανήρτησα μία ειλικρινή αναφορά», είπε. «Οι πελάτες σας θα μπορούσαν να επιλέξουν να αφήσουν τα δικά τους σχόλια από κάτω, δίνοντας τη δική τους θέση και άποψη για τα γεγονότα, ωστόσο απειλούν με νομικές διαδικασίες εναντίον μου», πρόσθεσε η 44χρονη.

Η «High Rocks» απορρίπτει τα σχόλια περί αγένειας του προσωπικού της και αναφέρει ότι η πλειοψηφία των διαδικτυακών σχολίων είναι θετικά για την επιχείρηση. Ωστόσο, σύμφωνα με την Daily Mail και άλλοι άνθρωποι «υποχρεώθηκαν» να ανασυντάξουν ή να αφαιρέσουν τις αναφορές τους.