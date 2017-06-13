search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 11:58
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.06.2017 11:27

O γιος του Γιάννη Βούρου στην Ολυμπιάδα Κωφών (Photo)

13.06.2017 11:27
O γιος του Γιάννη Βούρου στην Ολυμπιάδα Κωφών (Photo) - Media

 

Ο Γιάννης Βούρος έχει έναν ακόμα σημαντικό λόγο να είναι υπερήφανος για την οικογένειά του. Ο μικρότερος γιος του, Αλέξης, στα 19 του χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο χώρο του αθλητισμού και η μία διάκριση έρχεται μετά την άλλη.

Σε μια σπάνια συνέντευξή του στο περιοδικό People, ο Γιάννης Βούρος είχε μιλήσει για τους γιους του:

«Ο Στέφανος συνεργάζεται με δύο διαφημιστικές εταιρείες. Σπούδασε εδώ, έκανε μεταπτυχιακό στο Εδιμβούργο, πάλεψε με το βιογραφικό του πόρτα – πόρτα. Είχε το περιθώριο να εργαστεί στο γραφείο μου όσο ήμουν βουλευτής, αλλά και με το 67% ποσοστό της αναπηρίας του (έχει γεννηθεί με δυσμορφία στα δάχτυλα των άνω και κάτω άκρων) θα μπορούσε να είναι βολεμένος στο δημόσιο. Ή να είχε αυτοκίνητο με πινακίδες χωρίς δασμούς. Αλλά δεν είμαστε αυτής της νοοτροπίας. Κουβαλάμε τη σημαία της αξιοπρέπειας και του μάχιμου στη ζωή. Όχι του κηφήνα. Ο Αλέξης είναι ο αθλητής της οικογένειας. Νομίζω ότι έχει γεννηθεί για τον αθλητισμό!».

Η ομοιότητα του γιου του Γιάννη Βούρου -από τον τελευταίο του γάμο με τη Λένα Κώνστα- με τον μπαμπά του, εμφανής.

 Ο δρομέας Αλέξης Βούρος με εντυπωσιακές επιδόσεις στο ενεργητικό του πρόκειται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και την ΑΕΚ στην Ολυμπιάδα Κωφών που πραγματοποιείται στη Σαμσούντα της Τούρκιας. Η τιμή βαρηκοίας του επιτρέπει να λάβει μέρος στους αγώνες. 

Πηγή: bovary.gr

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
flotila
ΕΛΛΑΔΑ

Global Sumud Flotilla: «Μακράν η πιο σοβαρή βία που έχουμε αντιμετωπίσει» – Τι λέει δικηγόρος της Adalah

ekloges_kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στην Κύπρο

dikastirio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος 47χρονος για κακοποίηση του 16χρονου γιου του που είναι στο φάσμα του αυτισμού

eirini_agapidaki_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Οι αμέτρητες ευχές και το ευχαριστώ

asanser_unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος μέσα σε ασανσέρ στη Ρωσία: Power bank πήρε φωτιά μέσα σε τσάντα γυναίκας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

giannakopoulos dimitris 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four: Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

akinita_golden_visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιοκτήτες στο στόχαστρο: Η ΑΑΔΕ στήνει ψηφιακό μάτι σε σπίτια, αγροτεμάχια και κενά ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 11:56
flotila
ΕΛΛΑΔΑ

Global Sumud Flotilla: «Μακράν η πιο σοβαρή βία που έχουμε αντιμετωπίσει» – Τι λέει δικηγόρος της Adalah

ekloges_kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στην Κύπρο

dikastirio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος 47χρονος για κακοποίηση του 16χρονου γιου του που είναι στο φάσμα του αυτισμού

1 / 3