Γαλλία: Απέλυσαν υαλοκαθαριστής για ένα κομμάτι τυρί – Και μάλιστα από τα σκουπιίδια

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Ένας υαλοκαθαριστής, υπάλληλος της εταιρείας Onet, υποστηρίζει ότι απολύθηκε επειδή τον έπιασαν να τρώει ένα κομματάκι τυρί στην κουζίνα ενός ξενοδοχείου όπου εργαζόταν, στο Κογκολέν.

Στις 11 Απριλίου ο 40χρονος άνδρας, που εργαζόταν για την Onet τα τελευταία 14 χρόνια, πήγε στην κουζίνα για να πάρει νερό προκειμένου να καθαρίσει τα τζάμια του ξενοδοχείου. Εκεί, είδε μια υπάλληλο να πετάει στα σκουπίδια το τυρί. “Η ώρα ήταν 11.30 το πρωί, δεν ήμουν πολύ καλά γιατί δεν είχα φάει τίποτα επί έξι ώρες και αφού το τυρί θα το πέταγαν, πήρα ένα κομμάτι” είπε ο Γιανίκ, επιβεβαιώνοντας ένα δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας Var-Matin.

Για κακή του τύχη, ο Γιανίκ έγινε αντιληπτός από τη διευθύντρια του ξενοδοχείου που τον κατηγόρησε ότι έφαγε το τυρί “χωρίς να ρωτήσει προηγουμένως”. Η διευθύντρια κατόπιν αποχώρησε και εκείνος γύρισε στη δουλειά του.

Στις 7 Ιουνίου όμως, ο υαλοκαθαριστής κλήθηκε από τη διεύθυνση της Onet και του ανακοινώθηκε η απόλυσή του με το σκεπτικό ότι δεν τήρησε τους κανόνες υγιεινής επειδή δεν θα έπρεπε να πάει στην κουζίνα για να πάρει νερό. “Αυτό είναι λάθος, επί δύο χρόνια πήγαινα κάθε μήνα στο ξενοδοχείο και άλλαζα το νερό στην κουζίνα χωρίς να μου πει κανείς το παραμικρό”, διαβεβαίωσε.

Ο Γιανίκ έχει προσφύγει στο εργατοδικείο κατά της Onet. Η εταιρεία, που εδρεύει στη Μασσαλία, δεν έκανε κανένα σχόλιο για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ