Αυστραλία: Επιχειρήσεις της αντιτρομοκρατικής σε προάστια του Σίδνεϊ

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Αυστραλίας πραγματοποίησε σειρά επιχειρήσεων σήμερα, σε τέσσερα προάστια του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής αστυνομίας (AFP), η “επιχειρησιακή δραστηριότητα” σχετίζεται με έρευνα “η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.”

Η σχετική ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών ανέφερε ότι: “η ασφάλεια των τοπικών κοινοτήτων και των αντρών της αστυνομίας, είναι οι προτεραιότητες των αστυνομικών κατά την διεξαγωγή των επιχειρήσεων,” χωρίς ωστόσο, να γνωστοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ