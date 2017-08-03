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Μιχάλης Λαγάνης ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ

03.08.2017 18:34

Σύλληψη για τηλεφωνική απάτη

03.08.2017 18:34
Σύλληψη για τηλεφωνική απάτη - Media

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Συνελήφθη ένας 28χρονος από τη Βουλγαρία, ο οποίος προσποιούμενος τον αστυνομικό τηλεφωνούσε σε ανυποψίαστους υποστηρίζοντας ότι  συγγενικά τους πρόσωπα εμπλέκονταν σε τροχαία ατυχήματα.

Για να γίνει περισσότερο πειστικός στα θύματά του, είχε για συνεργό μια νεαρή γυναίκα, η οποία προσποιείτο τη συγγενή του υποτιθέμενου θύματος. Η γυναίκα αναζητείται από τις αρχές.

Την Τετάρτη, ο 28χρονος τηλεφώνησε σε 45χρονη λέγοντάς της πως η αδερφή της είχε εμπλακεί σε τροχαίο δυστύχημα με έναν 16χρονο Σύρο πρόσφυγα. Η δε συνεργός του προσποιήθηκε πως ήταν η αδελφή του υποτιθέμενου νεκρού.

Στη συνέχεια, ζήτησαν από την 45χρονη 4.500 ευρώ, ώστε να αφεθεί ελεύθερη η αδερφή της.  Της είπαν να βάλει χρήματα σε μια νάιλον σακούλα του σούπερ μάρκετ και να τα αφήσει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Βεϊκου και Ζαν Μωρεάς, στο Κουκάκι.

Η 45χρονη όμως ενημέρωσε την αστυνομία και έπειτα από ενέδρα, συνελήφθη ο Βούλγαρος.

Από την έρευνα προέκυψε πως είχε καταφέρει να εξαπατήσει τουλάχιστον άλλα τρία άτομα με τον ίδιο τρόπο.

Συγκεκριμένα στις 30 Μαρτίου του 2017, απέσπασε το ποσό των 5.000 ευρώ και 50 χρυσές λίρες από ημεδαπό. Στις 16 Μαΐου του ίδιου έτους, απέσπασε άλλα 5.000 ευρώ από ημεδαπή και στις 30 Μαΐου, 15.000 ευρώ από ημεδαπό.

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