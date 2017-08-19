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19.08.2017 05:49

Λίβανος και Χεζμπολάχ ξεκίνησαν στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ισλαμικού Κράτους στα σύνορα με τη Συρία

19.08.2017 05:49
Ανατροπή στη Βηρυτό: Eξετάζεται και η πιθανότητα ρουκέτας ή βόμβας για την έκρηξη! - Media

 

Ο στρατός του Λιβάνου εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του θύλακα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στα βόρεια σύνορα της χώρας με τη Συρία, δήλωσε σήμερα λιβανική πηγή ασφαλείας, καθώς η Χεζμπολάχ και ο συριακός στρατός ανακοίνωσαν την έναρξη επίθεσης από τη συριακή πλευρά των συνόρων.

Ο λιβανικός στρατός πλήττει θέσεις του ΙΚ κοντά στην πόλη Ρας Μπααλμπέκ με ρουκέτες, πυροβολικό και ελικόπτερα, σύμφωνα με την πηγή αυτή. Η περιοχή είναι το τελευταίο τμήμα της λιβανο-συριακής μεθορίου που τελεί υπό τον έλεγχο των τζιχαντιστών. «Ξεκινήσαμε να προωθούμαστε στις 5.00 π.μ.», ανέφερε η λιβανική πηγή.

Η επιχείρηση του συριακού στρατού και της Χεζμπολάχ, μιας λιβανικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν, στοχοθετεί μαχητές του ΙΚ στην περιοχή δυτική Καλαμούν της Συρίας, μια συνοριακή περιοχή απέναντι από τη Ρας Μπααλμπέκ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο al-Manar που ανήκει στη Χεζμπολάχ.

Τον περασμένο μήνα η Χεζμπολάχ ανάγκασε μαχητές του Μετώπου Νόσρα και σύρους αντάρτες να εγκαταλείψουν κοντινά προπύργιά τους στη μεθόριο των δύο χωρών, σε κοινή επιχείρηση με τον συριακό στρατό.

Ο λιβανικός στρατός, που λαμβάνει μεγάλη στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ, δεν έλαβε μέρος στην επιχείρηση τον Ιούλιο, αλλά ετοιμαζόταν για να εξαπολύσει επίθεση στον θύλακα του ΙΚ στην ίδια ορεινή περιοχή. Στρατιωτική πληγή δήλωσε πως περίπου 500 μαχητές του ΙΚ έχουν οχυρωθεί στον θύλακα.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν παρακολουθεί την επιχείρηση του στρατού που αποκαλείται «Αυγή στην Τζρουντ» (“Jroud Dawn”). Η λέξη “Jroud” αναφέρεται στην ορεινή περιοχή των συνόρων Λιβάνου-Συρίας.

Λιβανικές πηγές ασφαλείας έχουν πει πως ο στρατός σκοπεύει να πολεμήσει το ΙΚ στο λιβανικό έδαφος με τις δικές του δυνάμεις, απαντώντας στους υπαινιγμούς ότι μπορεί να τον συνδράμουν η Χεζμπολάχ ή ο συριακός στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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