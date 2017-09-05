Νέο πειραματικό τεστ ανιχνεύει εγκαίρως τον καρκίνο στο πάγκρεας

Επιστήμονες στις ΗΠΑ – μεταξύ των οποίων ο διακεκριμένος ελληνικής καταγωγής καθηγητής ογκολογίας του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς Νικ Παπαδόπουλος- ανέπτυξαν ένα νέο τεστ αίματος «υγρής βιοψίας» για τη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος σε πρώιμο στάδιο.

Το τεστ ανιχνεύει συνδυασμένα τόσο το DNA του όγκου, όσο και ορισμένους πρωτεϊνικούς βιοδείκτες του καρκίνου στο αίμα του ασθενούς. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει στο τεστ να έχει διπλάσια ακρίβεια σε σχέση με το τεστ που ανιχνεύει μόνο το γενετικό υλικό του καρκίνου στο αίμα.

Οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), δοκίμασαν το τεστ σε 221 ασθενείς με παγκρεατικούς καρκίνους πρώτου και δευτέρου σταδίου, καθώς επίσης σε 182 υγιή άτομα.

Ανιχνεύοντας μόνο το DNA του όγκου, οι επιστήμονες μπόρεσαν να εντοπίσουν έγκαιρα τον καρκίνο στους 66, δηλαδή περίπου στο ένα τρίτο των ασθενών. Ανιχνεύοντας τον πρωτεϊνικό βιοδείκτη CA19-9, το τεστ αίματος εντόπισε τον καρκίνο σε 109 από τους 221 καρκινοπαθείς (ποσοστό 49%).

Όμως ο συνδυασμός της ανίχνευσης των καρκινικών μεταλλάξεων στο γενετικό υλικό και των πρωτεϊνικών βιοδεικτών (της CA219-9 και άλλων τριών) επέτρεψε στους επιστήμονες να ανιχνεύσουν τον καρκίνο στους 141 από τους 221 ασθενείς (ποσοστό 64%), δηλαδή σχεδόν στα δύο τρίτα των περιπτώσεων.

Ο δρ Παπαδόπουλος δήλωσε ότι το κόστος του νέου τεστ θα κυμαίνεται μεταξύ του κόστους της μαστογραφίας και της κολονοσκόπησης. Προς το παρόν πάντως, το τεστ δεν είναι έτοιμο για κλινική χρήση.

Σήμερα οι περισσότερες περιπτώσεις πρώιμου καρκίνου του παγκρέατος γίνονται αντιληπτές τυχαία, στη διάρκεια κάποιας απεικονιστικής εξέτασης, καθώς δεν έχουν καθόλου συμπτώματα. Συνήθως η διάγνωση της νόσου γίνεται με καθυστέρηση, όταν πια είναι προχωρημένη, με συνέπεια να είναι μια από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου.

