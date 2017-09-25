Μπαλί: Κίνδυνος έκρηξης ηφαιστείου – 50.000 εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

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Σχεδόν 50.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στο νησί-θέρετρο της Ινδονησίας, το Μπαλί, εξαιτίας του κινδύνου έκρηξης ηφαιστείου, προειδοποίησαν σήμερα αξιωματούχοι της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Το όρος Αγκούνγκ, ένα βουνό και ενεργό ηφαίστειο στο ανατολικό τμήμα του Μπαλί, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 75 χιλιομέτρων από το δημοφιλέστερο μέρος του νησιού, την Κούτα, υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί για πρώτη φορά έπειτα από τουλάχιστον 50 χρόνια.

Η Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι 48.540 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους και ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί καθώς τουλάχιστον 60.000 είναι οι κάτοικοι στην ζώνη υψηλού κινδύνου.

“Ακόμη υπάρχουν κάτοικοι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κυρίως γιατί το ηφαίστειο δεν έχει εκραγεί ακόμη και επιπλέον επειδή ανησυχούν για τα κοπάδια τους”, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Σουτόπο Πούρβο Νουγκρόχο, ένας εκπρόσωπος της Υπηρεσίας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν το ανώτατο επίπεδο συναγερμού την Παρασκευή έπειτα από την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που παρατηρήθηκε και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον εννέα χιλιομέτρων από τον κρατήρα του.

Το όρος Αγκούνγκ είναι ένα από τα περισσότερα από 120 ενεργά ηφαίστεια στην Ινδονησία και τελευταία φορά εξερράγη το 1963 με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι και ηφαιστειακή τέφρα να φτάσει μέχρι την πρωτεύουσα Τζακάρτα.

Το Μπαλί συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκατομμύρια ξένους τουρίστες και μια ισχυρή έκρηξη θα είχε σίγουρα αντίκτυπο στην οικονομία που εξαρτάται από τον τουρισμό.

Σήμερα η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη, οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ