Κίνδυνος έκρηξης ηφαιστείου στο Μπαλί – Παράταση στις θεωρήσεις εισόδου για τους τουρίστες

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Η Ινδονησία σχεδιάζει να παρατείνει τις θεωρήσεις εισόδου για τους τουρίστες που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα καθώς οι Αρχές αναμένουν την έκρηξη ηφαιστείου στο νησί-θέρετρο της χώρας, το Μπαλί, όπως δήλωσε την Τετάρτη υπουργός.

Παράλληλα, 10 εναλλακτικά αεροδρόμια σε όλη τη χώρα έχουν ετοιμαστεί για να υποδεχθούν πτήσεις με αρχικό προορισμό το Μπαλί.

Για πρώτη φορά έπειτα από 50 χρόνια υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί το ηφαίστειο Αγκούνγκ, στο ομώνυμο όρος που βρίσκεται στην περιοχή Καράνγκ Ασέμ, σε απόσταση 75 χιλιομέτρων από το δημοφιλέστερο μέρος του νησιού, την Κούτα. Οι Αρχές έχουν ενεργοποιήσει το ανώτατο επίπεδο συναγερμού ενώ η σεισμική δραστηριότητα αυξάνεται.

«Τα 10 αεροδρόμια λειτουργούν ως εναλλακτικοί προορισμοί για τις πτήσεις με κατεύθυνση το αεροδρόμιο Ngurah Rai του Μπαλί, στην περίπτωση που το αεροδρόμιο θα επηρεασθεί από την ηφαιστειακή τέφρα από την έκρηξη του ηφαιστείου», ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών Μπούντι Καρία Σουμάντι σε γραπτό μήνυμά του.

Ο ίδιος δήλωσε ότι συνολικά 5.000 επιβάτες εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν στην περίπτωση που εκραγεί το ηφαίστειο. Επίσης περίπου 100 λεωφορεία βρίσκονται σε αναμονή για να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες από τα κοντινά αεροδρόμια, πρόσθεσε.

«Για τους ταξιδιώτες που θα χρειαστούν να παραμείνουν παραπάνω εάν υπάρξει έκρηξη, οι Αρχές μετανάστευσης πρέπει να βοηθήσουν τους τουρίστες σε ό,τι αφορά την παράταση της βίζας», δήλωσε.

Πάνω από 200.000 ξένοι παραθεριστές επισκέπτονται το Μπαλί κάθε μήνα, που αποτελεί την καρδιά τουριστικής βιομηχανίας της Ινδονησίας, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της χώρας. Το ηφαίστειο στο όρος Αγκούνγκ, που έχει ύψος 3.031 μέτρων, εξερράγη τελευταία φορά το 1963, στοιχίζοντας τη ζωή σε 1.100 ανθρώπους. Στην Ινδονησία, μια χώρα με πάνω από 17.500 νησιά, υπάρχουν 129 ενεργά ηφαίστεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ