Γιατί τρέμουν οι σταρ τις αποκαλύψεις της 31χρονης χήρας του Χιου Χέφνερ

Με 60 χρόνια διαφορά από τον σύζυγό της, ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι η ξανθιά σεξοβόμβα Κρίσταλ Χάρις θα έμενε χήρα, ήλπιζε όμως ότι ο 91χρονος θα φρόντιζε να την αποκαταστήσει οικονομικά. Αφού αυτό δε συνέβη, η Χάρις σκέφτηκε να βρει άλλον τρόπο να κάνει περιουσία.

Ήδη, δεκάδες αμερικάνικα μίντια της προσφέρουν τεράστια ποσά προκειμένου να αποκαλύψει τα ερωτικά μυστικά του αποθανόντος εκδότη και όσων διάσημων γυναικών πέρασαν από το κρεβάτι του.

Ο mister Playboy ήταν διαβόητος για τον τρόπο ζωής του και τα άγρια πάρτι στην έπαυλή του στο Λος Άντζελες, με τα «κουνελάκια» του. Ωστόσο, πηγές ισχυρίζονται πως ο Χέφνερ ήξερε να κρατά το στόμα του κλειστό σχετικά με τις κατακτήσεις του.

Τώρα όμως, οι φίλοι και η οικογένεια του Χιου Χέφνερ φοβούνται πως η χήρα του μπορεί να αποκαλύψει όχι μόνο τα μυστικά της σεξουαλικής του ζωής, αλλά και την κατάσταση της υγείας του λίγο πριν πεθάνει.

Μια πηγή δήλωσε στην Daily Star: «Οι προσφορές από αμερικανικά ΜΜΕ έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στην πόρτα της Κρίσταλ. Κι ενώ ο Χεφ ήταν κύριος όσον αφορά τις κατακτήσεις του, η Κρίσταλ μάλλον δεν θα κάνει το ίδιο. Κάποιοι από εμάς ανησυχούν πως θα ξεσκεπάσει όλα του τα μυστικά».