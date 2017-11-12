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12.11.2017 21:34

Κουκουλόπουλος: Εγγύηση ενότητας η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών

12.11.2017 21:34
Κουκουλόπουλος: Εγγύηση ενότητας η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών - Media

 

Εγγύηση ενότητας χαρακτήρισε τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου ενιαίου πολιτικού φορέα της Κεντροαριστεράς, ο Γραμματέας του Τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων “Πρακτορείο 104,9 FM”.

Ο κ. Κουκουλόπουλος τόνισε ότι, “από εδώ και πέρα μόνο καλύτερες μέρες υπάρχουν” και συμπλήρωσε πως δημιουργείται μια εξαιρετική αφετηρία πρότασης για την Ελλάδα.

“Από δω και πέρα η φωνή μας θα ακούγεται πολύ πιο δυνατά εκ των πραγμάτων. Αυτό το σχήμα που προέκυψε μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών, δεν είναι απλά τρίτη δύναμη, διεκδικεί μια δική της θέση στο πολιτικό σκηνικό. Από εδώ και πέρα διαρκώς θα προσθέτει αυτή η παράταξη”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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