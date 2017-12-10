ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 08:14
10.12.2017 17:14

Στο Νοσοκομείο από επίθεση ο Παντελής Νταβανέλος – Καταδικάζουν οι εργαζόμενων στο «Κόκκινο»

Στο Νοσοκομείο νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος του «Κόκκινου», Παντελής Νταβανέλος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση αγνώστων στη Στουρνάρη, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η δημοσιογράφος του Κόκκινου, Αλέκα Ζουμή, ανέφερε σε ανάρτησή της: 

Γιάννης Μοίρας: Η βία και ο φασισμός των δραστών δεν μας πτοεί ούτε μας φοβίζει

«Η άγρια ομαδική επίθεση βάρος του Παντελή Νταβανέλου, εργαζόμενου στο ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο», γνωστού Πειραιώτη ακτιβιστή και μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, από αγνώστους Σάββατο βράδυ στην περιοχή των Εξαρχείων, πέρα από μία απρόκλητη πράξη βίας την οποία καταδικάζω με αποτροπιασμό, αποτελεί και εγκληματική ενέργεια δεδομένου ότι τα χτυπήματα είχαν στόχο το κεφάλι του θύματος», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Γιάννης Μοίρας.

«Οι αρχές οφείλουν να χρησιμοποιήσουν ό,τι μέσο είναι δυνατό προκειμένου να φτάσουν στον εντοπισμό των δραστών, αποκαλύπτοντας έτσι την προέλευση και τα κίνητρά τους, τα οποία όλοι μας υποψιαζόμαστε», σημειώνει.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Αττικής και  μέλος του Εθνικού Συμβουλίου των ΑΝΕΛ εύχεται «περαστικά και γρήγορη επιστροφή στους κοινούς μας αγώνες».

«Οι δράστες, να ξέρουν ότι δεν είναι ένας και μόνος ο Παντελής, αλλά είμαστε πολλοί. Μαζί, γύρω και δίπλα του. Η βία και ο φασισμός τους, δεν μας πτοούν ούτε μας φοβίζουν, αλλά μας ενώνουν και μας χαλυβδώνουν», καταλήγει.

