Ζάχαρη: Οι δύο τύποι καρκίνου με τους οποίους συνδέεται η κατανάλωσή της

Mελέτη-έκπληξη αποκαλύπτει τι πρόκειται να σου συμβεί αν κόψεις τη ζάχαρη για 9 μέρες - Media
 
Το να μειώσουμε την ποσότητα της ζάχαρης που καταναλώνουμε πρέπει να γίνει βασικός στόχος για το 2018, αλλά όχι μόνο για λόγους αδυνατίσματος, όπως, ίσως, νομίζετε.
 
Σύμφωνα με έρευνα για την ζάχαρη από το Κέντρο Καρκίνου Anderson του πανεπιστημίου του Τέξας, τα υψηλά επίπεδα διαιτητικής ζάχαρης (δηλαδή εκείνης που προσλαμβάνεται μέσω της διατροφής) στην τυπική “δυτική διατροφή” αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκινικών όγκων στον μαστό, οι οποίοι τείνουν στην συνέχεια να κάνουν μετάσταση στους πνεύμονες.
 
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ειδικά η φρουκτόζη, που χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές επεξεργασμένες τροφές, “ενθαρρύνει” την αύξηση των όγκων και συμβάλλει στην εξάπλωσή τους.
 
Προηγούμενη έρευνα έχει συνδέσει την διαιτητική ζάχαρη με διάφορους τύπους καρκίνου, σύμφωνα με το Κέντρο Καρκίνου Dana Farber, ενώ και άλλες μελέτες έχουν δείξει μια σύνδεση μεταξύ της ζάχαρης και της φλεγμονής στον οργανισμό, που μπορεί με την σειρά της να οδηγήσει στην ανάπτυξη καρκίνου.
 
Τι λένε οι ερευνητές
“Αυτή η μελέτη διερεύνησε την επίδραση της διαιτητικής ζάχαρης στην ανάπτυξη καρκινικών όγκων στους αδένες του μαστού σε ποντίκια πειραματόζωα, ενώ μελετήθηκαν και οι επιμέρους μηχανισμοί που μπορεί να οδηγούν στην ανάπτυξη των όγκων”, ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας, δρ Lorenzo Cohen, καθηγητής στο Κέντρο Καρκίνου Anderson, και πρόσθεσε: “Διαπιστώθηκε ότι η ζάχαρη και ειδικά η φρουκτόζη, ήταν υπεύθυνη για τη διευκόλυνση της μετάστασης των υπαρχόντων καρκινικών όγκων στους πνεύμονες καθώς και για την αύξηση των ενζύμων 12-LOX και 12-ΗΕΤΕ τα οποία ευνοούν την διόγκωση των καρκινικών όγκων στον μαστό”.
 
Πώς έγινε η έρευνα
Οι ερευνητές διεξήγαγαν τέσσερις ξεχωριστές μελέτες σε ποντίκια που διαχώρισαν τυχαία σε τέσσερις ομάδες. Κάθε μία από αυτές ακολούθησε ξεχωριστή διατροφή με διαφορετικά επίπεδα σακχαρόζης και φρουκτόζης.
 
Διαπιστώθηκε ότι το 50%-58% των ποντικών στην εμπλουτισμένη σε σακχαρόζη διατροφή ανέπτυξαν όγκους μαστού όταν έγιναν 6 μηνών, αλλά μόνο το 30% των ποντικών σε μια διατροφή ελέγχου του αμύλου είχαν μετρήσιμους όγκους στην ίδια ηλικία. Υπήρχαν επίσης περισσότερες καρκινικές μεταστάσεις στους πνεύμονες μεταξύ των ποντικών που ακολούθησαν διατροφές υψηλότερες σε φρουκτόζη ή σακχαρόζη σε σχέση με εκείνα που ακολούθησαν διατροφή με έλεγχο του αμύλου.
 
Ο Cohen είπε ότι τα δεδομένα από τη μελέτη υποδηλώνουν τον σχηματισμό των ενζύμων 12-LOX και 12-HETE που προκαλείται από την ζάχαρη στα κύτταρα όγκων του μαστού, προκαλώντας την ανάπτυξη αυτών των όγκων. Είπε, ωστόσο, ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η ζάχαρη έχει άμεση ή έμμεση επίδραση στην ανάπτυξη του όγκου.
 
Η έρευνα δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Cancer Research.
 
(πηγή: iatropedia.gr)
koronoios_covid
ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι η νέα μετάλλαξη της λοίμωξης Covid-19 και γιατί τη βάφτισαν… τζιτζίκι;

PASOK
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Θολό τοπίο για ψήφισμα κατά Δεξιάς, αριστίνδην μέλη και fast track καταστατικές αλλαγές

polemos_stoixima_2603_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος και στοιχηματικές εταιρείες: Οι ΗΠΑ παίρνουν μέτρα για να αποφευχθούν παράνομα κέρδη από εσωτερική πληροφόρηση

Ursula Andress
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιταλία κατάσχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατ. ευρώ – Αγοράστηκαν με χρήματα που υπεξαιρέθηκαν από την Ούρσουλα Άντρες

ilikiomeni-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

bbc thimata epstein – new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

war_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Πυραυλικό μπαράζ από την Τεχεράνη στο Ισραήλ, σκότωσε τον αρχηγό του Ιρανικού ναυτικού και ισοπεδώνει τον Λίβανο ο IDF - Live οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

