Ζάχαρη: Οι δύο τύποι καρκίνου με τους οποίους συνδέεται η κατανάλωσή της

Το να μειώσουμε την ποσότητα της ζάχαρης που καταναλώνουμε πρέπει να γίνει βασικός στόχος για το 2018, αλλά όχι μόνο για λόγους αδυνατίσματος, όπως, ίσως, νομίζετε.

Σύμφωνα με έρευνα για την ζάχαρη από το Κέντρο Καρκίνου Anderson του πανεπιστημίου του Τέξας, τα υψηλά επίπεδα διαιτητικής ζάχαρης (δηλαδή εκείνης που προσλαμβάνεται μέσω της διατροφής) στην τυπική “δυτική διατροφή” αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκινικών όγκων στον μαστό, οι οποίοι τείνουν στην συνέχεια να κάνουν μετάσταση στους πνεύμονες.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ειδικά η φρουκτόζη, που χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές επεξεργασμένες τροφές, “ενθαρρύνει” την αύξηση των όγκων και συμβάλλει στην εξάπλωσή τους.

Προηγούμενη έρευνα έχει συνδέσει την διαιτητική ζάχαρη με διάφορους τύπους καρκίνου, σύμφωνα με το Κέντρο Καρκίνου Dana Farber, ενώ και άλλες μελέτες έχουν δείξει μια σύνδεση μεταξύ της ζάχαρης και της φλεγμονής στον οργανισμό, που μπορεί με την σειρά της να οδηγήσει στην ανάπτυξη καρκίνου.

Τι λένε οι ερευνητές

“Αυτή η μελέτη διερεύνησε την επίδραση της διαιτητικής ζάχαρης στην ανάπτυξη καρκινικών όγκων στους αδένες του μαστού σε ποντίκια πειραματόζωα, ενώ μελετήθηκαν και οι επιμέρους μηχανισμοί που μπορεί να οδηγούν στην ανάπτυξη των όγκων”, ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας, δρ Lorenzo Cohen, καθηγητής στο Κέντρο Καρκίνου Anderson, και πρόσθεσε: “Διαπιστώθηκε ότι η ζάχαρη και ειδικά η φρουκτόζη, ήταν υπεύθυνη για τη διευκόλυνση της μετάστασης των υπαρχόντων καρκινικών όγκων στους πνεύμονες καθώς και για την αύξηση των ενζύμων 12-LOX και 12-ΗΕΤΕ τα οποία ευνοούν την διόγκωση των καρκινικών όγκων στον μαστό”.

Πώς έγινε η έρευνα

Οι ερευνητές διεξήγαγαν τέσσερις ξεχωριστές μελέτες σε ποντίκια που διαχώρισαν τυχαία σε τέσσερις ομάδες. Κάθε μία από αυτές ακολούθησε ξεχωριστή διατροφή με διαφορετικά επίπεδα σακχαρόζης και φρουκτόζης.

Διαπιστώθηκε ότι το 50%-58% των ποντικών στην εμπλουτισμένη σε σακχαρόζη διατροφή ανέπτυξαν όγκους μαστού όταν έγιναν 6 μηνών, αλλά μόνο το 30% των ποντικών σε μια διατροφή ελέγχου του αμύλου είχαν μετρήσιμους όγκους στην ίδια ηλικία. Υπήρχαν επίσης περισσότερες καρκινικές μεταστάσεις στους πνεύμονες μεταξύ των ποντικών που ακολούθησαν διατροφές υψηλότερες σε φρουκτόζη ή σακχαρόζη σε σχέση με εκείνα που ακολούθησαν διατροφή με έλεγχο του αμύλου.

Ο Cohen είπε ότι τα δεδομένα από τη μελέτη υποδηλώνουν τον σχηματισμό των ενζύμων 12-LOX και 12-HETE που προκαλείται από την ζάχαρη στα κύτταρα όγκων του μαστού, προκαλώντας την ανάπτυξη αυτών των όγκων. Είπε, ωστόσο, ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η ζάχαρη έχει άμεση ή έμμεση επίδραση στην ανάπτυξη του όγκου.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Cancer Research.