Άγριο ξύλο για τον Σταυρό στο Κιάτο – Mπουνιές, κλωτσιές κι επέμβαση αστυνομικών (Video)

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Κακός χαμός στο Κιάτο, όπου οι κολυμβητές έπαιξαν ξύλο για τον… Σταυρό.

Ο Ιερέας έριξε στο νερό τον σταυρό, αλλά ουδείς μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. Ένας άντρας πήρε από έναν κολυμβητή τον σταυρό Στον αγιασμό των υδάτων και τότε έγινε το έλα να δεις.

Έπεσαν μπουνιές και κλωτσιές και χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών και λιμενικών για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.