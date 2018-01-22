Το ντεμπούτο της ως συγγραφέας έκανε η Λουπίτα Νιόνγκο: Έγραψε παιδικό βιβλίο!

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Λουπίτα Νιόνγκο έγραψε ένα εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο με τίτλο «Sulwe».

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster Books for Young Readers τον επόμενο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, η ηθοποιός από την Κένυα θα κάνει ντεμπούτο ως συγγραφέας με μία ιστορία για την ευνοϊκή μεταχείριση ανθρώπων με βάση το χρώμα του δέρματος τους.

Η «Sulwe» είναι ένα πεντάχρονο κορίτσι από την Κένυα που έχει το πιο σκουρόχρωμο δέρμα στην οικογένειά της, γεγονός που την κάνει να αισθάνεται άβολα και αποφασισμένη να βρει έναν τρόπο να ανοίξει το χρώμα του δέρματός της. Καθώς η ιστορία ξεδιπλώνεται, η Sulwe (που σημαίνει «αστέρι» στη μητρική γλώσσα της Νιόνγκο, Λούο) ξεκινάει μια περιπέτεια, η οποία σε συνδυασμό με τις συμβουλές της μητέρας της, την βοηθούν να δει την ομορφιά διαφορετικά, σύμφωνα με άρθρο της «New York Times».

