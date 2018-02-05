Κυρίτσης: Άθλια η ομιλία Θεοδωράκη

«Άθλια» χαρακτήρισε την ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυρίτσης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΑ 104,6.

Επρόκειτο για ομιλία αίσχιστου είδους, είπε ο κύριος Κυρίτσης καθώς, όπως συμπλήρωσε, «βασιζόταν σε θεωρίες συνωμοσίες ότι οι κακοί ξένοι θα μας πάρουν τη Μακεδονία».

Αναφερόμενος στους πολίτες που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο για το Σκοπιανό, επισήμανε πως «νομιμοποίησαν την Χρυσή Αυγή, που μετείχε στο συλλαλητήριο συντεταγμένα, με τους επικεφαλής της» και πρόσθεσε πως τον τόνο σε μια διαδήλωση δεν δίνουν οι μεμονωμένοι διαδηλωτές αλλά όσοι μετέχουν οργανωμένα.

Σε ότι αφορά τη στάση του Πάνου Καμμένου για το συλλαλητήριο, δήλωσε ότι «γενικά η στάση των ΑΝΕΛ είναι λανθασμένη στο Σκοπιανό» και πρόσθεσε ότι αυτό που θεωρεί εκείνος πρωτεύον είναι «να καταλήξουμε σε λύση που θα θεωρηθεί από τις δύο κοινωνίες win-win».