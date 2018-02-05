Τα φουσκωτά κουνέλια της Αμάντα Πάρερ

«Να εισβάλετε» είναι το όνομα που έχει δώσει η Αμάντα Πάρερ (Amanda Parer) στην καινούργια σειρά έργων της. Σε αυτούς τους μεγαλύτερου του φυσικού μεγέθους φουσκωτούς κούνελους, η Αμάντα και μία ομάδα συνεργατών της – συμπεριλαμβανομένου του με έδρα τη Νέα Υόρκη Κρις Γουάνγκρο – εξετάζουν τη σχέση των ανθρώπων με τον φυσικό κόσμο.

«Να εισβάλετε» είναι το όνομα που έχει δώσει η Αμάντα Πάρερ (Amanda Parer) στην καινούργια σειρά έργων της. Σε αυτούς τους μεγαλύτερου του φυσικού μεγέθους φουσκωτούς κούνελους, η Αμάντα και μία ομάδα συνεργατών της – συμπεριλαμβανομένου του με έδρα τη Νέα Υόρκη Κρις Γουάνγκρο – εξετάζουν τη σχέση των ανθρώπων με τον φυσικό κόσμο. Στη διάρκεια της ημέρας, το λευκό ύφασμα δείχνει αδιαφανές καθώς αντανακλά τον ήλιο. Όταν πιάσει το βράδυ, φωτίζεται από μέσα και οι ανθρώπινες φιγούρες που τις περιτριγυρίζουν σμικρύνονται. Η Πάρερ μεγάλωσε στην Αυστραλία, όπου τα κουνέλια είναι ξενικό είδος. Θεωρούνται παράσιτα, γιατί από τότε που τα έφεραν έποικοι, τον 18ο αιώνα, έχουν γίνει πολυάριθμα και γι’ αυτόν τον λόγο επιφέρουν σημαντική οικολογική καταστροφή. «Εκπροσωπούν τα ζώα των παραμυθιών της παιδικής μας ηλικίας – μια χνουδωτή αθωότητα, κάνοντας τρέλες στα ειδυλλιακά λιβάδια. Η σειρά “Να εισβάλετε” σκόπιμα ανακαλεί στη μνήμη αυτή την όλο γλύκα εικόνα, για να σας παρασύρει μέσα στο έργο τέχνης με στόχο να σας αποκαλύψει τα πιο σοβαρά μελλοντικά μηνύματά της. Είναι πελώρια, το μέγεθος παραπέμπει στην έκφραση “elephant in the room” (σ.σ. το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά επιλέγουμε να μην κάνουμε κουβέντα γι’ αυτό). Το πρόβλημα είναι η δική μας επίπτωση στο περιβάλλον. Είναι μεγάλη αλλά με τόση ευκολία την αγνοούμε» εξηγεί η Πάρερ. Τα κουνέλια στη σειρά έργων «Να εισβάλετε» είναι σε διάφορα μεγέθη, από Small μέχρι XXL. Έχουν εκτεθεί σε διάφορες γκαλερί και έχουν φιλοξενηθεί ως εγκατάσταση σε διάφορα μουσικά φεστιβάλ.