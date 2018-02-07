Τι λέει η Left Media για τις απολύσεις του ραδιοφώνου «Στο Κόκκινο»

Η ανακοίνωση του Δ.Σ. της εταιρίας Left Media Α.Ε. επισημαίνει ότι «ποτέ δεν ήταν στα σχέδια η προσφυγή σε απολύσεις εργαζομένων».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δ.Σ. της εταιρίας Left Media Α.Ε.:

«Πρώτιστος στόχος και μέλημα του Δ.Σ. της εταιρίας Left Media Α.Ε. είναι η στήριξη και η ανάπτυξη του ραδιοφωνικού σταθμού 105,5 Στο Κόκκινο. Στόχος ο οποίος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ένα συνολικό, λεπτομερειακό και μακρόπνοο σχέδιο βιωσιμότητας του σταθμού, το οποίο δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει και τη μείωση του μισθολογικού κόστους του, από τη στιγμή που άνω του 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας αφορά το μισθολογικό.

Εδώ και μήνες, το σχέδιο βιωσιμότητας είναι γνωστό σε όλους τους εργαζόμενους. Όπως είναι γνωστά τα οικονομικά προβλήματα που απειλούν τη λειτουργία του σταθμού. Ακόμα πιο γνωστό είναι ότι ο σταθμός δεν έχει μεγαλοεπιχειρηματίες ιδιοκτήτες, αλλά στηρίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος, στις συνδρομές και τη στήριξη των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και των ακροατών.

Υπενθυμίζουμε, για άλλη μια φορά, ότι το σχέδιο αφενός, προβλέπει την ενοποίηση του 105,5 Στο Κόκκινο και της εφημερίδας Αυγή, με πρόβλεψη καταβολής πρόσθετου επιμισθίου σε όποιον εργαζόμενο δουλεύει και στα δύο μέσα, και αφετέρου διασφαλίζει τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας, με παράλληλη μείωση 20% στις μικτές αποδοχές. Οι μειώσεις ως προς τους μισθούς δεν αφορούσε σε εργαζόμενους με μισθό κάτω από 750 ευρώ στις καθαρές αποδοχές. Οι μισθοί του προσωπικού, ακόμα και μετά τις μειώσεις, θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Αντιλαμβανόμαστε ότι μερίδα των εργαζομένων θεωρεί ότι από τη στιγμή που ο συλλογικός ιδιοκτήτης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και οι οικονομικοί πόροι είναι απεριόριστοι, ενώ αυτοί είναι δεδομένοι. Όπως επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι παίζονται πολιτικά παιχνίδια με προφανή στόχευση τον συλλογικό ιδιοκτήτη, τα οποία όμως στρέφονται αντικειμενικά ενάντια στη βιωσιμότητα του σταθμού.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι ποτέ δεν ήταν στα σχέδια του Δ.Σ. η προσφυγή σε απολύσεις εργαζομένων. Αντίθετα, μάλιστα, όλες οι μέχρι σήμερα προσπάθειες βασίζονται στην προσπάθεια αποφυγής έστω και μιας απόλυσης, και θεμελιώνονται στη βασική, αξιακή αρχή της διατήρησης των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, και των αξιοπρεπών μισθών των εργαζομένων, όπως από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του έχει τηρήσει ευλαβικά ο σταθμός αυτός. Με δεδομένο ότι το μισθολογικό κόστος πρέπει να μειωθεί για να επιβιώσει ο σταθμός οικονομικά και ότι η μονομερής μείωση μισθών δεν αποτελεί επιλογή, η λύση των σχέσεων εργασίας κατέστη αναπόφευκτη.

Όλο το προηγούμενο διάστημα ήμασταν ανοιχτοί στο διάλογο με τους εργαζομένους και τα σωματεία τους και καταστήσαμε σαφές ότι η ανάκληση των απολύσεων ήταν εφικτή στο πλαίσιο της αποδοχής της αρχικής πρότασης για μείωση μισθών. Σε όλες τις προσπάθειες διαλόγου-και με την παρέμβαση της ΕΣΗΕΑ και της ΕΠΗΕΑ-συναντήσαμε την απόρριψη των εργαζομένων.

Θέλουμε, τέλος, να διευκρινίσουμε ότι καμία «απεργιακή επιτροπή» δεν παρουσιάστηκε σε οποιαδήποτε συζήτηση ή διαπραγμάτευση με το ΔΣ και την ύπαρξή της την πληροφορηθήκαμε σήμερα από το διαδίκτυο».