Έσπασαν τα δικαστήρια της Ξάνθης για τον αναρχικό απεργό πείνας Γιαγτζόγλου

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Επίθεση στο δικαστικό μέγαρο της Ξάνθης πραγματοποίησαν άγνωστοι το βράδυ της Τετάρτης.

Οι δράστες, λίγο μετά τι 11 μ.μ. επιτέθηκαν με πέτρες ή μεταλλικά αντικείμενα στην είσοδο των δικαστηρίων με αποτέλεσμα να σπάσουν όλα τα τζάμια της κεντρικής εισόδου του κτιρίου και εξαφανίστηκαν. Η επίθεσή τους κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προκειμένου να εξαφανιστούν πριν γίνουν αντιληπτοί.

Σε λίγα λεπτά βρέθηκε στο σημείο η Αστυνομία με περιπολικά και στελέχη της Ασφάλειας που απέκλεισαν το σημείο και ερευνούν τις συνθήκες.

Από τον τρόπο δράσης και το στόχο, είναι πιθανό η επίθεση να προέρχεται από τον αναρχικό χώρο, ο οποίος τις τελευταίες μέρες είναι σε αναβρασμό για τον αναρχικό απεργό πείνας Κ. Γιαγτζόγλου.

Πηγή: xanthi2.gr