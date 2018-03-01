Έσπασαν τα δικαστήρια της Ξάνθης για τον αναρχικό απεργό πείνας Γιαγτζόγλου

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Επίθεση στο δικαστικό μέγαρο της Ξάνθης πραγματοποίησαν άγνωστοι το βράδυ της Τετάρτης.
Οι δράστες, λίγο μετά τι 11 μ.μ. επιτέθηκαν με πέτρες ή μεταλλικά αντικείμενα στην είσοδο των δικαστηρίων με αποτέλεσμα να σπάσουν όλα τα τζάμια της κεντρικής εισόδου του κτιρίου και εξαφανίστηκαν. Η επίθεσή τους κράτησε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προκειμένου να εξαφανιστούν πριν γίνουν αντιληπτοί.
Σε λίγα λεπτά βρέθηκε στο σημείο η Αστυνομία με περιπολικά και στελέχη της Ασφάλειας που απέκλεισαν το σημείο και ερευνούν τις συνθήκες.
Από τον τρόπο δράσης και το στόχο, είναι πιθανό η επίθεση να προέρχεται από τον αναρχικό χώρο, ο οποίος τις τελευταίες μέρες είναι σε αναβρασμό για τον αναρχικό απεργό πείνας Κ. Γιαγτζόγλου.
Πηγή: xanthi2.gr
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