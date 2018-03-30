search
30.03.2018

Μεγάλος σεισμός, 6,9 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών του νησιού της Νέας Βρετανίας, στην Παπούα Νέα Γουινέα, νωρίς σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι που υπάρχει κίνδυνος να πλήξει τις ακτές σε όλη την περιοχή.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή υλικές ζημιές από τον σεισμό, που έγινε σε σχετικά μικρό βάθος, κοντά στην ακτή, περίπου 162 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ραμπάουλ.

Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε προειδοποίηση για τον κίνδυνο να πλήξουν τις ακτές της χώρας σεισμικά παλιρροϊκά κύματα σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

«Οι κυβερνητικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις παράκτιες περιοχές που απειλούνται οφείλουν να αναλάβουν δράση για να ενημερώσουν και να δώσουν οδηγίες στον πληθυσμό που διατρέχει κίνδυνο», τόνισε το PTWC στο έκτακτο δελτίο του. «Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε παράκτιες περιοχές που απειλούνται πρέπει να επαγρυπνούν και να ενημερώνονται» συνεχώς, πρόσθεσε το Κέντρο.

Οι αρχές της Αυστραλίας διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει απειλή για τις ακτές της χώρας εξαιτίας του σεισμού, ο οποίος αρχικά εκτιμήθηκε ότι ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών.

Η Παπούα Νέα Γουινέα -μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου- προσπαθεί ακόμη να συνέλθει έναν μήνα μετά τον σεισμό των 7,5 βαθμών που έπληξε κυρίως τα δυσπρόσιτα, απομακρυσμένα υψίπεδά της και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 100 ανθρώπους, αφού προκάλεσε κατολισθήσεις που έθαψαν χωριά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

