Ωραιόκαστρο: Αποκλειστικές δηλώσεις της 48χρονης που ήταν όμηρος επί οκτώ μήνες (Video)

Έπειτα από οχτώ μήνες ομηρίας τους στο διαμέρισμα του 58χρονου στο Ωραιοκάστρο, η περιπέτεια των δύο αδελφών έφτασε στο τέλος της.

Η 48χρονη, η οποία κρατούνταν μαζί με τον αδερφό της, δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία της και πως η υπόθεση θα αφεθεί στα «χέρια» της δικαιοσύνης.

«Καλά είμαστε, μαθεύτηκε κιόλας ε; Οχτώ μήνες ήμασταν εκεί. Μας έφεραν οι αστυνομικοί. Είναι όλα καλά θα υπάρξει και συνέχεια», είπε η 48χρονη γυναίκα την ώρα που επέστρεφε και πάλι στο σπίτι της στις Σέρρες.