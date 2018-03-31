Ωραιόκαστρο: Αποκλειστικές δηλώσεις της 48χρονης που ήταν όμηρος επί οκτώ μήνες (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έπειτα από οχτώ μήνες ομηρίας τους στο διαμέρισμα του 58χρονου στο Ωραιοκάστρο, η περιπέτεια των δύο αδελφών έφτασε στο τέλος της.
Η 48χρονη, η οποία κρατούνταν μαζί με τον αδερφό της, δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία της και πως η υπόθεση θα αφεθεί στα «χέρια» της δικαιοσύνης.
«Καλά είμαστε, μαθεύτηκε κιόλας ε; Οχτώ μήνες ήμασταν εκεί. Μας έφεραν οι αστυνομικοί. Είναι όλα καλά θα υπάρξει και συνέχεια», είπε η 48χρονη γυναίκα την ώρα που επέστρεφε και πάλι στο σπίτι της στις Σέρρες.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.