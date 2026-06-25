AKTOR: Πότε ανοίγει το βιβλίο προσφορών της ΑΜΚ – Το νέο επενδυτικό πλάνο

Περίπου στις 21 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει τo βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα προχωρήσει ο όμιλος AKTOR ύψους 650 εκατ. ευρώ.

Θα υπάρξει ελληνικό βιβλίο ( για το 20% της ΑΜΚ) και ξένο (για το 80%). Θα γίνουν roadshows στο Λονδίνο και τις ΗΠΑ. Τόσο η ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ όσο και η ΑΜΚ αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιρού.

Η αύξηση μετοχικού συν το ομόλογο που θα εκδώσει ο όμιλος ύψους 1 δισ. θα υποστηρίξει την υλοποίηση του επικαιροποιημένου επενδυτικού προγράμματος μέχρι το 2031, της τάξης των 3 δισ. ευρώ. Τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2031, στόχος είναι τα EBITDA να ανέλθουν στα 650 εκατ. ευρώ ετησίως, έναντι 400 εκατ. των αρχικών προβλέψεων.

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, από τα 3 δισ. του επενδυτικού προγράμματος, τα 300 εκατομμύρια θα διατεθούν στις κατασκευές. Τα υπόλοιπα στο LNG (το 10%, για trading στον Κάθετο Διάδρομο όπως και για την ανάπτυξη FSRU στην Ελλάδα), αλλά στον τομέα των παραχωρήσεων (40%), προκειμένου ο Όμιλος να αναπτυχθεί σε νέες παραχωρήσεις κατά κύριο λόγο στη Ρουμανία.

Επίσης ένα σημαντικό ποσό (40%) θα διατεθεί για να καθετοποιηθούν οι δραστηριότητες στην ενέργεια, με απόκτηση εν λειτουργία μπαταριών κυρίως στο εξωτερικό (Βουλγαρία), καθώς και περαιτέρω ΑΠΕ, αλλά και εξαγορά στο retail ηλεκτρικής ενέργειας.

«Η παρουσία των τριών ξένων τραπεζών μάς δίνει εμπιστοσύνη ότι θα καλυφθούν οι στόχοι της κεφαλαιοποίησης, αλλά και ότι το αναπτυξιακό story μας θα προσελκύσει το επενδυτικό κοινό. Στόχος η AKTOR να γίνει η καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εταιρεία του κλάδου και να αποκτήσει μεγάλη διεθνή παρουσία», σημείωσε. Σε ερώτηση , δήλωσε ότι είναι σίγουρη η συμμετοχή των 2 από τους 3 βασικούς μετόχους.

Όπως ανέφερε ο κ. Εξάρχου, οι κινήσεις που θα γίνουν είναι πολύ σημαντικές για τον έλεγχο του κόστους και την ανάπτυξη στο εξωτερικό. Τα κεφάλαια δεν θα κατευθυνθούν μόνο στις κατασκευές, προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση του Ομίλου από την κατασκευαστική δραστηριότητα. Αυτό δεν σημαίνει πως θα μειωθεί ο τζίρος και τα EBITDA από τον συγκεκριμένο τομέα, απλώς πως θα αυξηθούν οι άλλοι κλάδοι, δηλαδή το LNG, η ενέργεια και οι παραχωρήσεις.

Σημαντική αύξηση του τζίρου

Ανάμεσα στους στόχους είναι και η σημαντική αύξηση του τζίρου. Το ταμείο του ομίλου μετά από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπολογίζεται στο 1,3 δις. ευρώ.

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