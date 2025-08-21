search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 10:09
BUSINESS

21.08.2025 08:10

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Η Ρουμανία στρατηγικός εταίρος για τον Όμιλο AKTOR»

21.08.2025 08:10
aktor exarxou

Μιλώντας στο The Diplomat, ένα από τα πιο επιδραστικά ΜΜΕ στη Ρουμανία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, τόνισε ότι η Ρουμανία αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την επόμενη δεκαετία του Ομίλου. «Η Ρουμανία δεν είναι απλώς μία ακόμη αγορά για εμάς, αλλά ένας στρατηγικός εταίρος στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή μας. Στόχος μας είναι, μέχρι το 2034, ο Όμιλος AKTOR να καταστεί κορυφαία δύναμη στη δημιουργία υποδομών και στα έργα παραχώρησης στη χώρα», σημείωσε.

Ο Όμιλος AKTOR δραστηριοποιείται στη Ρουμανία εδώ και 20 χρόνια, υλοποιώντας μεγάλα οδικά, σιδηροδρομικά και ενεργειακά έργα. Το 2024, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στη Ρουμανία ανήλθε σε 233 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας σχεδόν το 20% της συνολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου. Η εταιρεία προετοιμάζεται για τη διεκδίκηση έργων ύψους 3,7 δισ. ευρώ μέσω νέων διαγωνισμών και διερεύνησης ευκαιριών σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το Real Estate.

«Μέχρι το 2030 θέλουμε η παρουσία μας να έχει παγιωθεί όχι ως απλού αναδόχου έργων, αλλά ως στρατηγικού εταίρου της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη», πρόσθεσε ο κ. Εξάρχου.

Η Ρουμανία καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ΕΕ, ενισχυόμενη από τα έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης (RRF). Η γεωγραφική της θέση ανάμεσα στην Κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα την καθιστά κομβικό παίκτη και για τη μελλοντική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Τα έργα της AKTOR στη Ρουμανία περιλαμβάνουν σημαντικές υποδομές όπως ο περιφερειακός του Βουκουρεστίου A0 και η σιδηροδρομική γραμμή «Brașov–Sighișoara», που ενισχύουν τη διασύνδεση περιοχών, δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

Ο Όμιλος δίνει έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης, εκπαίδευση και ενίσχυση τοπικών ομάδων. Μέσα από το πρόγραμμα AKTOR4TheFuture, επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών και τεχνικών, καλλιεργώντας δεξιότητες που θα χρειαστεί η χώρα στο μέλλον. «Δεν χτίζουμε μόνο υποδομές· καλλιεργούμε δεξιότητες για το μέλλον», τόνισε ο κ. Εξάρχου.

Παράλληλα προγραμματίζει συμμετοχή σε νέους διαγωνισμούς για οδικά και σιδηροδρομικά έργα, ενώ εξετάζει δυναμικά έργα ΣΔΤΙ και Παραχωρήσεων, με έμφαση σε έργα που συνδέονται με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ – δύο παράγοντες που θα καθορίσουν τις επενδύσεις στις ευρωπαϊκές υποδομές τα επόμενα χρόνια.

