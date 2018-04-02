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02.04.2018 12:54

Ωραιόκαστρο: Μέχρι τη Μ. Τετάρτη η απολογία του 58χρονου που κρατούσε ομήρους τα ξαδέλφια του

02.04.2018 12:54
Ωραιόκαστρο: Μέχρι τη Μ. Τετάρτη η απολογία του 58χρονου που κρατούσε ομήρους τα ξαδέλφια του - Media

 

Προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη πήρε ο δημοτικός υπάλληλος του δήμου Ωραιοκάστρου, ο οποίος φέρεται να κρατούσε υπό καθεστώς ομηρίας τα δύο του ξαδέρφια, 47 και 48 ετών, με σκοπό να τους αποσπάσει χρήματα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, ο 58χρονος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι κρατούσε τα ξαδέρφια του ομήρους για να τους αποσπάσει χρήματα ώστε να σπουδάσει η κόρη του στο εξωτερικό. Τα ποσά – συνολικά είχαν φτάσει τα 81.000 ευρώ – μεταφέρονταν στον λογαριασμό του δράστη, αλλά και σε λογαριασμούς της κόρης του.

Πλέον αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες και ο δικηγόρος του ισχυρίζεται τη Μεγάλη Δευτέρα ότι ο πελάτης του «έχει μετανιώσει για τις πράξεις του».

Συνεργοί του φέρονται να ήταν η κόρη του, αλλά και μια νεαρή Ρωσίδα, στην οποία ο 58χρονος έδωσε το μερίδιό της και εκείνη επέστρεψε στη χώρα της, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ότι κατέθεσε.

Σε βάρος του 58χρονου αλλά και των δύο φερόμενων ως συνεργών του σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίσταση- για αρπαγή, ληστεία, εκβίαση, απλές σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

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