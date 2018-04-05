«Αδέσποτο» καλάσνικοφ βρέθηκε σε σακούλα στο Βύρωνα

Ένα ημιαυτόματο τουφέκι εφόδου Καλάσνικοφ, με άδειο γεμιστήρα, βρέθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης στον Βύρωνα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το όπλο βρέθηκε μέσα σε σακούλα στην οδό Ναυαρίνου. Στη συνέχεια αστυνομικοί το μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να γίνει βαλλιστική εξέταση και να διαπιστωθεί έτσι εάν έχει χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές πράξεις.
Την έρευνα για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.
