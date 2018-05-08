Πατάτες: Το λάθος στο τηγάνισμα που προκαλεί καρκίνο!

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Το τηγάνισμα ή ψήσιμο αμυλούχων τροφών, όπως το ψωμί και οι πατάτες, για πολλή ώρα σε υψηλή θερμοκρασία ενέχει κινδύνους για την υγεία, καθώς παράγεται ακρυλαμίδιο, μία καρκινογόνος ουσία.

Σύμφωνα με νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κατασκευαστές υποχρεώνονται να λάβουν άμεσα μέτρα για τη μείωση της ποσότητας ακρυλαμιδίου που προσλαμβάνουν οι καταναλωτές ημερησίως, αλλάζοντας την προετοιμασία των τροφίμων.

Ο νέος κανονισμός απευθύνεται σε εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγουν και εμπορεύονται προϊόντα πατάτας, ψωμί, ζαχαροπλαστικής, δημητριακών για πρωινό, παιδικές τροφές, προϊόντα καφέ ή υποκατάστατα καφέ.

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ακρυλαμιδίου είναι 15-50 μικρογραμμάρια, ανάλογα με το βάρος του καταναλωτή.

Έρευνα του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης εντόπισε υψηλή ποσότητα ακρυλαμιδίου, που ανέρχεται στα 250-3900 μικρογραμμάρια ανά κιλό τροφίμου, σε τρόφιμα πλουσία σε υδατάνθρακες που είχαν ψηθεί για αρκετή ώρα, όπως οι τηγανητές πατάτες, τα τσιπς, το ψωμί και οι φρυγανιές. Η ποσότητα αυτή θεωρείται αρκετά επικίνδυνη για την υγεία, καθώς προκαλούνται μεταλλάξεις στον οργανισμό.

Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, καθώς προκαλεί τη δημιουργία αδενωμάτων και αδενωκαρκινωμάτων στο θυρεοειδή και στα γεννητικά όργανα.

Στον άνθρωπο, το ακρυλαμίδιο είναι δυνητικά καρκινογόνος, ενώ ο καρκίνος που έχει προκληθεί από αυτή την ουσία, δεν μπορεί να ανιχνευθεί άμεσα.

Ο αγγλικός Οργανισμός Τυποποίησης Τροφίμων (FSA), συμβουλεύει τους καταναλωτές να βγάζουν τις πατάτες και το ψωμί, αμέσως μόλις αποκτήσουν χρυσό χρώμα, για να μειωθεί η πρόσληψη ακρυλαμιδίου. Οι τηγανητές πατάτες πρέπει να καθαρίζονται και να μένουν στο νερό για αρκετή ώρα, στη συνέχεια να βράζονται και μετά να τηγανίζονται για λίγο και όχι να ξεροψήνονται.

Ο ΕΦΕΤ συνιστά τη μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης τροφίμων που έχουν τηγανιστεί ή ψηθεί για αρκετή ώρα και να προτιμούν το βρασμό ως τρόπο μαγειρέματος.

Πηγή: valueforlife