Δεσμεύθηκε σχεδόν ένας τόνος τυρί σε αποθήκη 

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Τυριά συνολικού βάρους 956 κιλών, δέσμευσαν οι ελεγκτές τροφίμων του τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Συγκεκριμένα, κατά τον υγειονομικό κτηνιατρικό έλεγχο σε ψυκτική αποθήκη του Πειραιά, οι ελεγκτές κτηνίατροι εντόπισαν και δέσμευσαν διάφορα τριμμένα τυριά για πίτσες σε ατομικές συσκευασίες των δύο κιλών συνολικού βάρους 956 κιλών, επειδή στα συγκεκριμένα προϊόντα ο κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης δεν ήταν σύμφωνος με την Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία.