Σύλληψη 23ρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση ομηρίας στο Ωραιόκαστρο

Μία 23χρονη συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από σχετικό ένταλμα σύλληψης ανακρίτριας του τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία της αρπαγής.

Η 23χρονη εμπλέκεται στην υπόθεση «ομηρίας», ως συνεργός ενός 58χρονου που κατηγορήθηκε τον προηγούμενο μήνα ότι κρατούσε «φυλακισμένα» στο σπίτι του στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τα δύο ξαδέλφια του, μία 48χρονη κι έναν 47χρονο, από τα οποία αποσπούσε εκβιαστικά χρήματα.