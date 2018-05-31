Γιατί κάποιοι αηδιάζουν για το τυρί – Πως συνδέεται με την επιβίωσή τους

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Μέχρι τώρα, η αιτία για την οποία μερικοί άνθρωποι μισούν το τυρί ήταν ένα μυστήριο αλλά ερευνητές από το Centre de Recherche en Neuroscience de Lyon και το Laboratoire Neuroscience στο Παρίσι ρίχνουν κάποιο φως στο τι μπορεί να συμβαίνει. Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του περιοδικού Frontiers in Human Neuroscience.

Γενετική βάση και δυσανεξία στη λακτόζη

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δύσκολο να παραμείνουν απαθείς όταν έρχονται αντιμέτωποι με ένα ώριμο κατσικίσιο τυρί: είτε το αγαπούν είτε το μίσος. Η Γαλλία μπορεί να είναι η χώρα που έχει το μεγαλύτερο αριθμό ποικιλιών τυριών (περίπου 1.600) όμως ακόμα και εκεί πολλοί άνθρωποι αηδιάζουν από αυτό το γαλακτοκομικό προϊόν.

Οι ερευνητές μελέτησαν ένα δείγμα 332 ατόμων και το συμπέρασμα ήταν ότι πράγματι το τυρί είναι το τρόφιμο που προκαλεί την πιο συχνή αποστροφή. Επηρεάζει αρνητικά το 6% των ερωτηθέντων, ενώ μόνο το 2,7% έχει αποστροφή για τα ψάρια και το 2,4% αποστροφή για τα αλλαντικά.

Μεταξύ εκείνων που αηδιάζουν με το τυρί, το 18% ανέφερε ότι έχει δυσανεξία στη λακτόζη. Στο 47% των περιπτώσεων, τουλάχιστον ένα άλλο μέλος της οικογένειάς τους επίσης αποστρέφεται το τυρί. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι υπάρχει μια γενετική βάση σε αυτή την αποστροφή, η οποία μπορεί να σχετίζεται με τη δυσανεξία στη λακτόζη.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο

Για να μάθουν οι ερευνητές τι συμβαίνει στον εγκέφαλο, επέλεξαν 15 άτομα που τους αρέσει το τυρί και άλλα 15 άτομα που δεν τους αρέσει να συμμετάσχουν σε μια μελέτη λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (fMRI). Την ίδια στιγμή τα άτομα αυτά εκτέθηκαν στην εικόνα και την οσμή έξι διαφορετικών τυριών και έξι άλλων τροφών (αγγούρι, μάραθο, μανιτάρια, πατέ, φυστίκι, και πίτσα). Οι συμμετέχοντες έπρεπε να δηλώσουν αν τους άρεσε η μυρωδιά των τροφίμων και αν εκείνη τη στιγμή ήθελαν να τα φάνε.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η ωχρά σφαίρα (ventral pallidum) [λέγεται και κοιλιακή μοίρα], μια μικρή δομή του εγκεφάλου που συνήθως ενεργοποιείται όταν πεινάμε ήταν εντελώς ανενεργή στα άτομα που αποστρέφονται το τυρί, ενώ ενεργοποιήθηκε για όλους τους άλλους τύπους τροφίμων.

Το εκπληκτικό για τους ερευνητές ήταν ότι παρατήρησαν πως οι περιοχές του εγκεφάλου που συμμετέχουν στο κύκλωμα ανταμοιβής και ενεργοποιείται όταν αγαπάμε κάτι (η ωχρά σφαίρα και η μέλαινα ουσία) είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή στα άτομα που δεν τους αρέσει το τυρί σε σχέση με εκείνους που τους αρέσει.

Αυτό ήταν απρόσμενο, ωστόσο μπορεί η ενεργοποίηση να συμβαίνει ως απάντηση σε ένα απωθητικό ερέθισμα. Για να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο οι ερευνητές λένε ότι ίσως οι περιοχές αυτές του εγκεφάλου περιλαμβάνουν δύο τύπους νευρώνων με συμπληρωματική δράση: ο ένας τύπος σχετίζεται με την επιβράβευση σε σχέση με την κατανάλωση των τροφών, και ο άλλος τύπος με την απωθητική φύση τους.

Η μελέτη αυτή παρέχει μια καλύτερη κατανόηση για το πως αντιδρούν οι περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται όταν ένα άτομο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια μη επιθυμητή τροφή και υποδηλώνει ότι το κύκλωμα ανταμοιβής μπορεί να κωδικοποιεί την αηδία. Να σημειωθεί ότι η αποστροφή απέναντι σε μια τροφή είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός παράγοντας στον κόσμο των ζώων και βασικό στοιχείο για την επιβίωση.

Πηγή: Ηealthyliving