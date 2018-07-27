Αυτές είναι οι τρεις νέες «Άγγελοι του Τσάρλι» (Photo)

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Τρία εντελώς νέα πρόσωπα θα λένε τη θρυλική φράση «Καλημέρα, Τσάρλι» στην κινηματογραφική οθόνη.
Η Κρίστεν Στιούαρτ, η Ναόμι Σκοτ και η Έλα Μπαλίνσκα θα είναι οι πρωταγωνίστριες της νέας ταινίας Charlie’s Angels (Οι Άγγελοι του Τσάρλι), σύμφωνα με το Variety.
Στην ταινία, την οποία θα σκηνοθετήσει η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Μπανκς, δεν αποκλείεται να κάνουν σύντομη εμφάνιση κάποιες από τις πρωταγωνίστριες (Κάμερον Ντίαζ, Λούσι Λιου ή Ντριου Μπάριμορ) των δύο προηγούμενων φιλμ του franchise, που είναι μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της διάσημης ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς.
Η Κάμερον Ντίαζ, η Λούσι Λιου και η Ντρου Μπάριμορ πήραν μέρος στις δύο μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες.
Η νέα ταινία εστιάζει στην «επόμενη γενιά Αγγέλων που εργάζονται για τον μυστηριώδη Τσάρλι». Από τις προηγούμενες ταινίες, η Townsend Agency «επεκτάθηκε σημαντικά και έγινε παγκόσμια παρέχοντας υπηρεσίες ασφαλείας και μυστικές υπηρεσίες με γραφεία και προσωπικό σε όλο τον κόσμο».
Η ταινία θα επικεντρωθεί στα μέλη μίας από αυτές τις «ομάδες» στην οποία ανήκουν οι Στιούαρτ, Σκοτ και Μπαλίνσκα και εργάζονται σε μία υπόθεση. Η ήδη επιβεβαιωμένη ημερομηνία της πρεμιέρας είναι η 27η Σεπτεμβρίου 2019.
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